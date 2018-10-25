Почему на границе Украины и Польши образуются длинные очереди: объяснение Климкина

Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор" (когда граждане везут товары, которые не подлежат налогообложению таможенным платежам), что стало одной из причин, почему при пересечении границы образуются длинные автомобильные очереди.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге во Львове, передает "Радио Свобода".

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По его словам, часть вины в образовании очередей лежит и на украинцах из-за избыточного количества водителей, которые имеют авто на иностранных номерах и должны часто пересекать границу.

Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами, контролем? Механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля,

– заявил глава МИД.

Климкин отметил, что между Украиной и Польшей была достигнута договоренность об увеличении на границе пунктов пропуска с четырех до восьми.

Также, по словам министра, сегодня в Польше официально работает более полутора миллиона украинцев. Следовательно, увеличился поток людей через границу.

Отметим, ежедневно на всех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей образуются длинные автомобильные очереди. Такая же ситуация и на пешем переходе.

К слову, 25 сентября на украинско-польской границе в очередях стояли 860 автомобилей из-за забастовки польских пограничников, которые требовали увеличения зарплаты.