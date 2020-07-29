Начиная с 1990 года, количество населения Украины неустанно сокращалось. За все время только первые три года независимости показали прирост населения. Всего за 30 лет население сократилось более чем на 10 миллионов человек.

Информацию о том, как менялось количество населения нашего государства подготовила Государственная служба статистики.

К слову Население Украины в 2020 году уже сократилось на 100 тысяч человек

В 1990 году – в последний год перед распадом Советского Союза – количество имеющегося населения составляло 51 миллион 838 тысяч человек. В течение следующих трех лет это количество увеличивалось и выросло в 1993-м до 52 миллионов 244 тысяч.

Далее происходит переломный момент, количество украинцев начинает уменьшаться и постепенно сокращается вплоть до нынешнего дня. Больше ни один год не показал прироста населения.

По данным Госстата, в 2020 году население Украины составляет 41 миллион 902 тысячи людей. Впрочем это без учета временно оккупированных АР Крым и Севастополя.

Таким образом с 1993 до 2020 года количество населения Украины сократилось на 10 миллионов 340 тысяч человек.

Распределение по возрастным группам: