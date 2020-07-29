Починаючи з 1990 року, кількість населення України невпинно скорочувалася. За увесь час лише перші три роки незалежності показали приріст населення. Загалом за 30 років населення скоротилося на понад 10 мільйонів людей.

Інформацію про те, як змінювалася кількість населення нашої держави підготувала Державна служба статистики.

До слова Населення України у 2020 році вже скоротилося на понад 100 тисяч людей

У 1990 році – останнього року перед розпадом Радянського Союзу – кількість наявного населення становила 51 мільйон 838 тисяч осіб. Упродовж наступних трьох років ця кількість збільшувалася й зросла в 1993-му до 52 мільйонів 244 тисяч.

Далі відбувається переломний момент, кількість українців починає зменшуватися й поступово скорочується аж до нинішнього дня. Більше жоден рік не показав приросту населення.

За даними Держстату, у 2020 році населення України становить 41 мільйон 902 тисячі людей. Втім це без врахування тимчасово окупованих АР Крим і Севастополя.

Таким чином з 1993 до 2020 року кількість населення України скоротилося на 10 мільйонів 340 тисяч осіб.

Розподіл за віковими групами: