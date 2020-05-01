16:00
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      БЛОГ Александр Тодорчук
      Партнер агентства Gres Todorchuk

      Менять мир можно и в пижаме: пять уроков карантинной работы

      -
      Работу никто не отменял: карантинные выводы
      Работу никто не отменял: карантинные выводы / Unsplash

      Полтора месяца мы в Gres Todorchuk работаем дистанционно и даже успели "открыть" филиалы в Запорожье, Кривом Роге и Ирпене.

      За цей час абсолютно явними стають декілька істин.

      1. Жодного дрес-коду

      У нас ніколи не було подібних правил, але зараз стало остаточно ясно – змінювати світ і робити фантастичні речі може навіть людина в піжамі.

      Читайте також: Люди мріють повернутися в офіси, або Чому я не вірю в повний офлайн

      2. Цінності, а не правила

      Під час карантину відсутність правил і контролю в багатьох компаніях призводить до падіння ефективності. В такі моменти розумієш, що спільні цінності і велика мета в бізнесі – не пусті слова, а міцніший за будь-які правила клей.

      3. Графік

      Зараз ми вимушені працювати понаднормово, але усі ці історії з початком рівно о 10:00 і штрафами за запізнення – дикий пережиток минулого. Він і до карантину таким був, але тепер виглядає зовсім комічно.

      4. Зустрічі онлайн

      За останній місяць ми зекономили десятки годин (якщо не днів) на робочі поїздки. Сподіваюсь усі отримали таку zoom-практику зустрічей та презентацій, яка не забудеться навіть після карантину.

      5. Довіра понад усе

      Карантинна робота кидає виклики звичним інструментам контролю і планування, а криза ставить нові вимоги до людей. Відсутність довіри може бути смертельною через затягування процесів, безліч перевірок і сотні планувань.

      Автор: Александр Тодорчук
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Публикации Бизнес Мотивация Работа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко