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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      БЛОГ Олександр Тодорчук
      Партнер агенції Gres Todorchuk

      Змінювати світ можна й в піжамі: п'ять уроків карантинної роботи

      -
      Роботу ніхто не відміняв: карантинні висновки
      Роботу ніхто не відміняв: карантинні висновки / Unsplash

      Півтора місяці ми в Gres Todorchuk працюємо дистанційно і навіть встигли "відкрити" філіали в Запоріжжі, Кривому Розі та Ірпені.

      За цей час абсолютно явними стають декілька істин.

      1. Жодного дрес-коду

      У нас ніколи не було подібних правил, але зараз стало остаточно ясно – змінювати світ і робити фантастичні речі може навіть людина в піжамі.

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      2. Цінності, а не правила

      Під час карантину відсутність правил і контролю в багатьох компаніях призводить до падіння ефективності. В такі моменти розумієш, що спільні цінності і велика мета в бізнесі – не пусті слова, а міцніший за будь-які правила клей.

      3. Графік

      Зараз ми вимушені працювати понаднормово, але усі ці історії з початком рівно о 10:00 і штрафами за запізнення – дикий пережиток минулого. Він і до карантину таким був, але тепер виглядає зовсім комічно.

      4. Зустрічі онлайн

      За останній місяць ми зекономили десятки годин (якщо не днів) на робочі поїздки. Сподіваюсь усі отримали таку zoom-практику зустрічей та презентацій, яка не забудеться навіть після карантину.

      5. Довіра понад усе

      Карантинна робота кидає виклики звичним інструментам контролю і планування, а криза ставить нові вимоги до людей. Відсутність довіри може бути смертельною через затягування процесів, безліч перевірок і сотні планувань.

      Автор: Олександр Тодорчук
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Публікації Бізнес Мотивація Робота
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