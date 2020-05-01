Змінювати світ можна й в піжамі: п'ять уроків карантинної роботи

Півтора місяці ми в Gres Todorchuk працюємо дистанційно і навіть встигли "відкрити" філіали в Запоріжжі, Кривому Розі та Ірпені.

За цей час абсолютно явними стають декілька істин.

1. Жодного дрес-коду

У нас ніколи не було подібних правил, але зараз стало остаточно ясно – змінювати світ і робити фантастичні речі може навіть людина в піжамі.

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2. Цінності, а не правила

Під час карантину відсутність правил і контролю в багатьох компаніях призводить до падіння ефективності. В такі моменти розумієш, що спільні цінності і велика мета в бізнесі – не пусті слова, а міцніший за будь-які правила клей.

3. Графік

Зараз ми вимушені працювати понаднормово, але усі ці історії з початком рівно о 10:00 і штрафами за запізнення – дикий пережиток минулого. Він і до карантину таким був, але тепер виглядає зовсім комічно.

4. Зустрічі онлайн

За останній місяць ми зекономили десятки годин (якщо не днів) на робочі поїздки. Сподіваюсь усі отримали таку zoom-практику зустрічей та презентацій, яка не забудеться навіть після карантину.

5. Довіра понад усе

Карантинна робота кидає виклики звичним інструментам контролю і планування, а криза ставить нові вимоги до людей. Відсутність довіри може бути смертельною через затягування процесів, безліч перевірок і сотні планувань.