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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Андрій Федорів
      Засновник та власник креативного агентства Fedoriv

      Люди мріють повернутися в офіси, або Чому я не вірю в повний офлайн

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      Що буде зі світом після карантину / Shutterstock

      Коли я читаю повідомлення про те, що карантин змінить все і новий світ буде дистанційним, що оффлайн помер назавжди, я іронічно посміхаюся

      В 2009 году, когда бушевал финансовый кризис, а у людей не было денег, я написал статью. Про то, что мир и маркетинг никогда не будут такими как прежде. О том, что потребитель наконец проснулся и вернулся к истокам.

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      Что урок усвоен и человек теперь будет взвешенным, прагматичным и сто раз подумает перед тем, как брать кредит или купить слишком дорогой телефон. Что он будет рационален в своем выборе, а традиционные семейные ценности будут важнее любой статусности.

      Я ошибся примерно на 100% процентов. Кризис был сжатой пружиной. Люди мечтали и скучали за старой жизнью и набросились на потребление с еще большей жадностью.

      Когда я читаю сообщения о том, что карантин изменил все и новый мир будет дистанционным, что оффлайн умер навсегда, я иронично улыбаюсь. Все мои сотрудники, которые провели в дистанционном режиме всего 11 рабочих дней мечтают только об одном. Чтобы карантин закончился. Чтобы поскорее вернуться к командной работе вживую. Чтобы можно было встречаться и смеяться и обниматься. Нюхать и трогать друг-друга. Чувствовать.

      Да, провести онлайн совещание будет проще. И дигитализация от этого выиграет. Но только дистанционная жизнь это не жизнь. Синтетика и мертвячина. Только лишившись общения, мы понимаем какая же этот роскошь. Живое настоящее общение. Обмен энергией. Химия. Магия. Любовь.

      Рестораны, бары, хабы и коворкинги, организаторы концертов и конференций.

      Приготовьтесь к невероятному спросу.

      И все это ждет нас очень скоро!

      Нужно только капельку подождать.

      Автор: Андрій Федорів
      Теги: Новини політики Карантин в Україні 2020 Публікації Робота
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