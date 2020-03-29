09:42
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Андрей Федорив
      Основатель и владелец креативного агентства Fedoriv

      Люди мечтают вернуться в офисы, или Почему я не верю в полный оффлайн

      -
      Что будет с миром после карантина / Shutterstock

      Когда я читаю сообщения о том, что карантин изменил все и новый мир будет дистанционным, что оффлайн умер навсегда, я иронично улыбаюсь.

      В 2009 году, когда бушевал финансовый кризис, а у людей не было денег, я написал статью. Про то, что мир и маркетинг никогда не будут такими как прежде. О том, что потребитель наконец проснулся и вернулся к истокам.

      Интересно знать: Работа из дома может быть эффективной: советы от компании Google

      Что урок усвоен и человек теперь будет взвешенным, прагматичным и сто раз подумает перед тем, как брать кредит или купить слишком дорогой телефон. Что он будет рационален в своем выборе, а традиционные семейные ценности будут важнее любой статусности.

      Я ошибся примерно на 100% процентов. Кризис был сжатой пружиной. Люди мечтали и скучали за старой жизнью и набросились на потребление с еще большей жадностью.

      Когда я читаю сообщения о том, что карантин изменил все и новый мир будет дистанционным, что оффлайн умер навсегда, я иронично улыбаюсь. Все мои сотрудники, которые провели в дистанционном режиме всего 11 рабочих дней мечтают только об одном. Чтобы карантин закончился. Чтобы поскорее вернуться к командной работе вживую. Чтобы можно было встречаться и смеяться и обниматься. Нюхать и трогать друг-друга. Чувствовать.

      Да, провести онлайн совещание будет проще. И дигитализация от этого выиграет. Но только дистанционная жизнь это не жизнь. Синтетика и мертвячина. Только лишившись общения, мы понимаем какая же этот роскошь. Живое настоящее общение. Обмен энергией. Химия. Магия. Любовь.

      Рестораны, бары, хабы и коворкинги, организаторы концертов и конференций.

      Приготовьтесь к невероятному спросу.

      И все это ждет нас очень скоро!

      Нужно только капельку подождать.

      Автор: Андрей Федорив
      Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Публикации Работа
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 04:00 Переход на летнее время состоялся: в Украине перевели часы на час вперед
      Здорове життя 228503
      сегодня , 07:20 Во время эпидемии коронавируса в аннексированом Крыму организовали массовые ярмарки: фото
      Новини України 1934
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Новини України 12034
      сегодня , 02:52 COVID-19 в Одессе: в реанимацию с пневмонией попала женщина, которая не выезжала из города
      Медицина 2414
      сегодня , 04:59 В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона
      Медицина 5003
      сегодня , 08:28 Эвакуация украинцев: спецборт из Нью-Йорка приземлился в Киеве
      Новини України 1437
      сегодня , 08:47 В Киев из Москвы прибыл спецпоезд из Украины
      Новини України 819
      сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
      Новини України 12656
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      28 марта , 23:59 Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства
      Олена Трибушна
      28 марта , 17:56 Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин
      Анатолій Максимов
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук