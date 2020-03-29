Люди мечтают вернуться в офисы, или Почему я не верю в полный оффлайн
Когда я читаю сообщения о том, что карантин изменил все и новый мир будет дистанционным, что оффлайн умер навсегда, я иронично улыбаюсь.
В 2009 году, когда бушевал финансовый кризис, а у людей не было денег, я написал статью. Про то, что мир и маркетинг никогда не будут такими как прежде. О том, что потребитель наконец проснулся и вернулся к истокам.
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Что урок усвоен и человек теперь будет взвешенным, прагматичным и сто раз подумает перед тем, как брать кредит или купить слишком дорогой телефон. Что он будет рационален в своем выборе, а традиционные семейные ценности будут важнее любой статусности.
Я ошибся примерно на 100% процентов. Кризис был сжатой пружиной. Люди мечтали и скучали за старой жизнью и набросились на потребление с еще большей жадностью.
Когда я читаю сообщения о том, что карантин изменил все и новый мир будет дистанционным, что оффлайн умер навсегда, я иронично улыбаюсь. Все мои сотрудники, которые провели в дистанционном режиме всего 11 рабочих дней мечтают только об одном. Чтобы карантин закончился. Чтобы поскорее вернуться к командной работе вживую. Чтобы можно было встречаться и смеяться и обниматься. Нюхать и трогать друг-друга. Чувствовать.
Да, провести онлайн совещание будет проще. И дигитализация от этого выиграет. Но только дистанционная жизнь это не жизнь. Синтетика и мертвячина. Только лишившись общения, мы понимаем какая же этот роскошь. Живое настоящее общение. Обмен энергией. Химия. Магия. Любовь.
Рестораны, бары, хабы и коворкинги, организаторы концертов и конференций.
Приготовьтесь к невероятному спросу.
И все это ждет нас очень скоро!
Нужно только капельку подождать.
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