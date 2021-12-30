28 декабря Ким выступал на съезде партии. Государственные СМИ при этом заявили, что лидер похудел "ради страны" – мол, он теперь меньше ест.

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Ким Чен Ын сильно похудел "ради страны"

Ким Чен Ын – 37-летний руководитель Северной Кореи. Этот пост он занял после смерти отца – как раз 10 лет назад, с 29 декабря 2011 года. Все 10 лет своего правления Ким выглядел полным. Вдруг в 2021 году начал стремительно худеть.

По слухам (информацию о северокорейских событиях проверить крайне трудно, ведь это очень закрытая страна со строжайшей диктатурой), Ким Чен Ын чем-то заболел, и потому похудел.

Однако власти КНДР и государственные медиа уверяют, что все это "ради страны". Мол, лидер стал меньше есть.

Примечательно, что такие заявления прозвучали на фоне подсчетов специалистов-международников о серьезном голоде в Северной Корее, экономическом кризисе и значительных проблемах с коронавирусом.



Ким Чен Ын 28 декабря 2021 года на заседании "Трудовой партии" / Фото KCNA



Для сравнения: Ким Чен Ын в начале 2020 и в конце 2021 года / Фото KCNA



А вот как выглядел Ким Чен Ын в 2014, 2017 и 2019 / Коллаж 24 канала

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