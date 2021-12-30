28 грудня Кім виступав на з'їзді партії. Державні ЗМІ при цьому заявили, що лідер схуд "заради країни" – мовляв, він тепер менше їсть.

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Кім Чен Ин сильно схуд "заради країни"

Кім Чен Ин – 37-річний керівник Північної Кореї. Цей пост він посів після смерті батька – якраз 10 років тому, з 29 грудня 2011 року. Усі 10 років свого правління Кім мав огрядний вигляд. Аж раптом у 2021 році почав стрімко худнути.

За чутками (інформацію про північнокорейські події перевірити вкрай важко, адже це дуже закрита країна з суворою диктатурою), Кім Чен Ин на щось захворів, і тому схуд.

і тому схуд. Однак влада КНДР та державні медіа запевняють, що все це – "заради країни". Мовляв, лідер почав менше їсти.

Примітно, що такі заяви пролунали на тлі підрахунків фахівців-міжнародників про серйозний голод у Північній Кореї, економічну кризу та значні проблеми з коронавірусом.



Кім Чен Ин 28 грудня 2021 року на засіданні "Трудової партії" / Фото KCNA



Для порівняння: Кім Чен Ин на початку 2020 і наприкінці 2021 / Фото KCNA



А ось який мав вигляд Кім Чен Ин у 2014, 2017 та 2019 / Колаж 24 каналу

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