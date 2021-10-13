Во всех случаях речь идет о самовыдвиженцах. Такое решение ЦИК проголосовала 12 октября, приняв во внимание заявления указанных кандидатов.

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Трое кандидатов в депутаты решением ЦИК потеряли этот статус

На заседании 12 октября Центральная избирательная комиссия:

Отменила регистрацию двух кандидатов в нардепы в 184 округе (Херсонская область), а именно – Юрия Анатольевича Колыхаева и Геннадия Борисовича Лагуты .

Так же и в 197 округе (Черкасская область) с регистрации сняли одного кандидата – Виктора Александровича Шевченко .

Все трое – самовыдвиженцы, и все трое подали заявление самостоятельно с просьбой снять их с выборов.

Но самое интересное в том, что все трое – тезки других кандидатов

Юрий Колыхаев носит одинаковую фамилию с мэром Херсона – Игорем Колыхаевим (который был нардепом от этого округа, но отказался от мандата как раз потому, что стал мэром).

Геннадий Лагута – тезка действующего депутата Херсонского областного совета от партии того же Игоря Колыхаева.

А Виктор Шевченко, как пишет "ОПОРА" , вообще подавал документы как Виталий Войцеховский. Он сменил свои имя и фамилию за 6 дней до подачи документов в ЦИК, чтобы стать полным тезкой другого кандидата – мэра Золотоноши Виталия Войцеховского от "Слуги народа".