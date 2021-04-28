Начал меньше улыбаться, – Стефанчук рассказал, как Зеленский изменился за 2 года
Руслан Стефанчук рассказал как президент Владимир Зеленский изменился за 2 года на посту. По словам вице-спикера Рады, политик начал меньше улыбаться.
Источник:"Украинская правда"
Что заявил Стефанчук
Глава государства за период своей каденции очень изменился. Такое мнение Стефанчук высказал в интервью.
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Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень. И мне кажется, что, к большому сожалению, он начал меньше улыбаться,
– рассказал чиновник.
По словам вице-спикера Верховной Рады, на это повлияли пандемия коронавируса и активизация российской агрессии на всех направлениях.
"Неправильно было бы списывать все на это. Но мы тоже должны быть честны – этого никто не предвидел. Возможно, если бы не эти две вещи, то та страна мечты, которую мы рисовали вместе, воплощалась бы гораздо быстрее", – пояснил Стефанчук.
Зеленский и второй термин: что известно
- В конце мая 2020 года Зеленский впервые заговорил о второй каденции. Политик отметил, что подумает над этим.
- Нардеп Гео Лерос заявил, что во время празднования своего дня рождения Президент Украины сообщил, что планирует идти на второй срок.
- Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что команда Зеленского будет просить его идти на второй президентский срок. Политик даже в шутку сказал, что готов ради этого переплыть пролив Босфор.
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