Руслан Стефанчук рассказал как президент Владимир Зеленский изменился за 2 года на посту. По словам вице-спикера Рады, политик начал меньше улыбаться.

Что заявил Стефанчук

Глава государства за период своей каденции очень изменился. Такое мнение Стефанчук высказал в интервью.

Рекомендуем Реформы в Украине является одним из инструментов защиты, – Зеленский

Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень. И мне кажется, что, к большому сожалению, он начал меньше улыбаться,

– рассказал чиновник.

По словам вице-спикера Верховной Рады, на это повлияли пандемия коронавируса и активизация российской агрессии на всех направлениях.

"Неправильно было бы списывать все на это. Но мы тоже должны быть честны – этого никто не предвидел. Возможно, если бы не эти две вещи, то та страна мечты, которую мы рисовали вместе, воплощалась бы гораздо быстрее", – пояснил Стефанчук.

Зеленский и второй термин: что известно