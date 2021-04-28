Почав менше посміхатися, – Стефанчук розповів, як Зеленський змінився за 2 роки
Руслан Стефанчук розповів як президент Володимир Зеленський змінився за 2 роки на посаді. За словами віцеспікера Ради, політик почав менше посміхатися.
Джерело:"Українська правда"
Що заявив Стефанчук
Глава держави за період своєї каденції дуже змінився. Таку думку Стефанчук висловив у інтерв'ю.
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Він направду став президентом України. За цей час Володимир Зеленський змінився дуже. І мені здається, що, на превеликий жаль, він почав менше посміхатися,
– розповів чиновник.
За словами віцеспікера Верховної Ради, на це вплинули пандемія коронавірусу та активізація російської агресії на всіх напрямках.
"Неправильно було б списувати все на це. Але ми теж повинні бути чесні – цього ніхто не передбачав. Можливо, якби не ці дві речі, то та країна мрії, яку ми малювали разом, втілювалася б набагато швидше", – пояснив Стефанчук.
Зеленський і другий термін: що відомо
- Наприкінці травня 2020 року Зеленський вперше заговорив про другу каденцію. Політик зазначив, що подумає над цим.
- Нардеп Гео Лерос заявив, що під час святкування свого дня народження Президент України повідомив, що планує йти на другий термін.
- Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що команда Зеленського проситиме його йти на другий президентський термін. Політик навіть жартома сказав, що готовий заради цього переплисти протоку Босфор.
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