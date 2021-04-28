Руслан Стефанчук розповів як президент Володимир Зеленський змінився за 2 роки на посаді. За словами віцеспікера Ради, політик почав менше посміхатися.

Що заявив Стефанчук

Глава держави за період своєї каденції дуже змінився. Таку думку Стефанчук висловив у інтерв'ю.

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Він направду став президентом України. За цей час Володимир Зеленський змінився дуже. І мені здається, що, на превеликий жаль, він почав менше посміхатися,

– розповів чиновник.

За словами віцеспікера Верховної Ради, на це вплинули пандемія коронавірусу та активізація російської агресії на всіх напрямках.

"Неправильно було б списувати все на це. Але ми теж повинні бути чесні – цього ніхто не передбачав. Можливо, якби не ці дві речі, то та країна мрії, яку ми малювали разом, втілювалася б набагато швидше", – пояснив Стефанчук.

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