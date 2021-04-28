Володимир Зеленський заявив, що його команда ніколи не чекала повного спокою на фронті, щоб проводити реформи. Незважаючи на усі загрози, Україна трансформується.

За словами Зеленського, на більшій частині України панує мир. Там зберігається демократичний лад. Зауважте Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Ватикані Україна активно трансформується, незважаючи на всі загрози. Бо проведення реформ у нашій країні – це також один з інструментів захисту,

– заявив Зеленський. Який розвиток подій бачить Зеленський Україні необхідно пройти шлях, який вже пройшли інші країни нашого регіону після розпаду "радянського табору".

Зеленський визнав, що у певних речах після 1991 року Україна справді відстала.

Водночас це дає додаткові можливості. Президент аргументував це тим, що "інвестувати в нашу країну зараз так само вигідно, як це було вигідно робити й в інші країни сходу Європи тоді, коли вони рухалися до Євросоюзу".

За словами Зеленського, поки ринки ще не сформовані, можна заробити набагато більше, інвестуючи у зростання. Що Зеленський каже про інвестиції Зеленський зауважив, що в Україні проводять земельну реформу, модернізують фінансовий сектор та оновлюють інфраструктуру.

Президент запросив італійські компанії долучитися до роботи. Це може зробити обидві країни сильнішими.

У процесі співпраці Україна та Італія зможуть зробити багато корисних справ для Європи.