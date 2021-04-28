Владимир Зеленский заявил, что его команда никогда не ждала полного спокойствия на фронте, чтобы проводить реформы. Несмотря на все угрозы, Украина трансформируется.

По словам Зеленского, на большей части Украины царит мир. Там сохраняется демократический строй. Заметьте Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Потому что проведение реформ в нашей стране – это также один из инструментов защиты,

– заявил Зеленский. Какое развитие событий видит Зеленский Украине необходимо пройти путь, который уже прошли другие страны нашего региона после распада "советского лагеря".

Зеленский признал, что в определенных вещах после 1991 года Украина действительно отстала.

В то же время это дает дополнительные возможности. Президент аргументировал это тем, что "инвестировать в нашу страну сейчас так же выгодно, как это было выгодно делать и в другие страны востока Европы тогда, когда они двигались к Евросоюзу".

По словам Зеленского, пока рынки еще не сформированы, можно заработать гораздо больше, инвестируя в рост. Что Зеленский говорит об инвестициях Зеленский отметил, что в Украине проводят земельную реформу, модернизируют финансовый сектор и обновляют инфраструктуру.

Президент пригласил итальянские компании присоединиться к работе. Это может сделать обе страны сильнее.

В процессе сотрудничества Украина и Италия смогут сделать много полезных дел для Европы.