Реформы в Украине являются одним из инструментов защиты, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что его команда никогда не ждала полного спокойствия на фронте, чтобы проводить реформы. Несмотря на все угрозы, Украина трансформируется.
Источник:La Repubblica
По словам Зеленского, на большей части Украины царит мир. Там сохраняется демократический строй.
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Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Потому что проведение реформ в нашей стране – это также один из инструментов защиты,
– заявил Зеленский.
Какое развитие событий видит Зеленский
- Украине необходимо пройти путь, который уже прошли другие страны нашего региона после распада "советского лагеря".
- Зеленский признал, что в определенных вещах после 1991 года Украина действительно отстала.
- В то же время это дает дополнительные возможности. Президент аргументировал это тем, что "инвестировать в нашу страну сейчас так же выгодно, как это было выгодно делать и в другие страны востока Европы тогда, когда они двигались к Евросоюзу".
- По словам Зеленского, пока рынки еще не сформированы, можно заработать гораздо больше, инвестируя в рост.
Что Зеленский говорит об инвестициях
- Зеленский отметил, что в Украине проводят земельную реформу, модернизируют финансовый сектор и обновляют инфраструктуру.
- Президент пригласил итальянские компании присоединиться к работе. Это может сделать обе страны сильнее.
- В процессе сотрудничества Украина и Италия смогут сделать много полезных дел для Европы.
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