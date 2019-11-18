Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно

Путь возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины – непростой не только из-за военных действий, которые продолжаются. Затрудняет его то, что за пять лет жители региона отдалились от нашего государства ментально. Прежде всего – благодаря наглой пропаганде российских СМИ, информацию из которых преимущественно потребляют жители неподконтрольных Украине территорий.

Однако министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал: на оккупированном Донбассе вскоре будет украинское телевидение, подготовка к его запуску продолжается. Сайт 24 канала рассказывает, о чем идет речь, почему это важно и не поздно ли исправлять ситуацию в этой сфере.

Что известно о будущем украинском медиа на Донбассе?

На данный момент информации немного. Украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий Донбасса. И произойдет это ориентировочно в течение трех месяцев.

Важно! Контент для жителей оккупированных территорий должен быть и на русском языке, – Бородянский

По словам Бородянского, уже проводились соответствующие эксперименты, во время которых нашли способ передачи сигнала на соответствующие части региона. Как это будут реализовывать, информация непубличная. Известно лишь, что для этого создадут специальный информационно-развлекательный телеканал.

Это будет государственный канал, созданный на базе нашего иновещания UATV, который будет на первом этапе развлекательно-информационным. Он будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание,

– уточнил министр.

Бородянский добавил: команда министерства уже занимается разработкой контента и подбором сотрудников телеканала. Продукт будет, скорее всего, двуязычным.

Как уточнили 24 каналу в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, работы по подготовке к запуску соответствующего канала не только начались – они продолжаются. Есть соответствующий план действий на 2019 и 2020 годы. Однако стоит отметить: три месяца – это только первый этап.

Ситуация со СМИ в ОРДЛО сегодня

Сигнал украинских телеканалов и радио преимущественно "глушат". Как следствие, жители территорий потребляют информацию, представленную российскими телеканалами. Или местными СМИ, в которых она практически не отличается от вышеупомянутых и тщательно отфильтрована, чтобы создать нужные Кремлю настроения.

Да, сепаратистские и российские телеканалы подавляющее большинство информации об Украине подают в негативном контексте: "Украинский боевики убивают защитников Донбасса", "украинцы надеются вернуть Донбасс, но не понимают, что это – невозможно", "декоммунизация в Украине – это уничтожение прошлого" и т.д.

На сепаратистской "Луганск 24" пошли дальше и создали ежедневное шоу "Галопом по укропам", где рассказывают "новости, которые не принято показывать в Украине". Здесь – тщательно подобранные негативные события, начиная от акций протеста и заканчивая уличными драками и грабежами. Информация, конечно, взята из украинских СМИ.



Данные последнего опроса жителей оккупированных территорий

Как рассказал 24 каналу глава ОО "Донецкий институт информации" Алексей Мацука, в целом действительно есть установка со стороны оккупационных администраций "глушить" сигнал украинских СМИ. Однако многое зависит и от территорий, ландшафта и тому подобное. В то же время есть возможность получать сигнал через интернет или через спутник.

Конечно, в кабельной сети все украинские телеканалы выключены, как и эфирное вещание на антенны обычные. Тем не менее, получать это можно. Поскольку эфирного вещания практически уже нет, есть цифровое. А его можно настраивать. Многие люди пользуются кабельным и туда, разумеется, сейчас невозможно пробиться,

– пояснил эксперт.

То есть, кто хочет – находит украинский контент, такие возможности сегодня есть. Однако, по словам Алексея Мацуки, и информация, которую сегодня представляют украинские медиа, не является релевантной для оккупированных территорий из-за того, что не соответствует запросам людей, которые там проживают. Проще говоря, украинские СМИ (по понятным причинам) фактически не освещают вопросы, которые непосредственно касаются населенных пунктов и жителей Донбасса.

Как жители оккупированных территорий относятся к украинским медиа?

Как показало исследование, проведенное компанией "Нью имидж маркетинг групп" и распространено изданием "Зеркало недели", более половины жителей оккупированных территорий Донбасса украинские каналы не смотрят вообще. Доверяют им только 9,4% лиц, тогда как российским – 73,5%.





Уровень доверия жителей Донбасса к украинским и российским СМИ

При этом телевидение как источник политических новостей, в ОРДЛО доминирует (84,3%). Далее идут социальные сети (60,6%), вебсайты (45,9%), радио (10%), печатные СМИ (7,4%).

Участники опроса смотрят преимущественно российские телеканалы – "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ ( 10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%). В десятку списка попали и несколько сепаратистских телеканалов: "Оплот ТВ" (13,6%) и "Луганск 24" (12,5%).

Из украинских телеканалов:

на 14-м месте появляется "5 канал" (4,7%)

16 – "Интер" (4,6%)

17 – "1+1" (4%)

26 – СТБ (2,3%)

32 – "Украина" (1,6%)

42 – "112 Украина" (0,8%).

Исследование проводилось с 7-го по 31 октября 2019 года. Опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской области, 806 – в неподконтрольной части Донецкой области. Интервью проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

На вопрос, как часто украинские телеканалы перекручивают информацию о ситуации в Украине, 46,3% участников опроса ответили, что почти всегда, 38,2% – иногда, 7,5% – редко, 2,3% – почти никогда и 3, 25% – никогда. Полностью или "скорее не доверяют" общенациональным телеканалам 37,2% участников опроса, тогда как 9,4% придерживаются противоположного мнения. Украинским местным телеканалам полностью или "скорее не доверяют" 18,9% от общего числа опрошенных, иначе считают 5,1%.



Насколько часто СМИ искажают информацию, по мнению жителей ОРДЛО

Однако, по словам Алексея Мацуки, украинским СМИ на самом деле не доверяют не только на оккупированных территориях, но и в некоторых южных областях и на востоке страны в целом.

Мацука в целом отмечает: подобные опросы нужны. Однако не стоит это сразу интерпретировать публицистические статьи – каждый читатель может сделать выводы сам. Здесь же мы видим интерпретацию издания и возникает вопрос: какова цель опроса? Показать взгляды людей, проживающих на оккупированных территориях, или подать их в собственной интерпретации?

Я поддерживаю необходимость проведения подобных опросов – чем больше, тем лучше, чтобы понимать все, что происходит на неподконтрольных территориях. Но важно понимать контекст, по которому это все проводится. Потому, когда человек отвечает, что он как бы поддерживает Россию, он одновременно может поддерживать и Украину. Просто он не дополняет этот ответ,

– пояснил Алексей Мацука.

Также в ситуации, когда есть вооруженный конфликт, не все желают давать правдивые ответы на вопросы, связанные с политикой. Прежде всего из-за страха за свою безопасность.

На что повлияет появление украинского медиа на Донбассе?

В условиях гибридной войны – это сверхважно. Однако недостаточно просто создать телеканал. Здесь нужно суметь привлечь аудиторию интересным для них контентом и, что самое важное, перевести жителей оккупированных территорий в Украину прежде всего ментально. И задача сейчас довольно непростая: фактически вернуть людей к реальности после пяти лет тотального промывания мозгов с помощью российских СМИ.

Мы давно ждем какого-то прорыва в отношении территорий, которые сегодня находятся не под нашим контролем. Прежде всего информационно. Поскольку за предыдущие 5 лет, они вообще без внимания украинских СМИ. Так же и о них мало объективных новостей получается. Поэтому мы ожидаем выполнения этого обещания власти,

– отметил Алексей Мацука.

Он добавил, что будущий канал должен информировать жителей Донбасса о том, что происходит на этих территориях, и об украинских событиях в целом. Тогда это медиа сможет повлиять на осознание процессов, которые происходят в Украине и вообще на постсоветском пространстве. Но пока это транслируют российские СМИ в нужной им интерпретации.

Не поздно ли Украина взялась за исправление ситуации?

По словам Алексея Мацуки, на самом деле нет. Прежде всего благодаря тому, что сегодня телевидение – не единственный источник информации. В большинстве случаев у людей формируется мировоззрение ввиду того, что они получают из социальных сетей или от родственников, знакомых, друзей и т.д.

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В целом эксперт убежден: если это телевидение будет качественным и будет сочетать в себе ответ на те запросы, которые сегодня есть на оккупированных территориях, то его будут смотреть так же, как и федеральные телеканалы. И люди, которые живут на неподконтрольных территориях, сразу поймут, если этот контент будет релевантный для них и они его будут получать без проблем. Пока же жителями оккупированных территорий продолжают управлять не только с помощью оружия, но и путем сплошной дезинформации.