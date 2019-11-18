Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо

Шлях повернення окупованих територій Донбасу у склад України – непростий не лише через військові дії, які тривають. Ускладнює його те, що за п'ять років жителі регіону віддалилися від нашої держави ментально. Передусім – завдяки нахабній пропаганді російських ЗМІ, інформацію з яких переважно споживають жителі непідконтрольних Україні територій.

Проте міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв: на окупованому Донбасі незабаром буде українське телебачення, підготовка до його запуску триває. Сайт 24 каналу розповідає, про що саме йдеться, чому це важливо і чи не запізно виправляти ситуацію у цій сфері.

Що відомо про майбутнє українське медіа на Донбасі?

Наразі інформації є небагато. Українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій Донбасу. І станеться це, орієнтовно, протягом трьох місяців.

Важливо! Контент для жителів окупованих територій повинен бути і російською мовою, – Бородянський

За словами Бородянського, уже проводилися відповідні експерименти, під час яких знайшли спосіб передачі сигналу на відповідні частини регіону. Як саме це будуть реалізовувати, інформація непублічна. Відомо лише, що для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний телеканал.

Це буде державний канал, створений на базі нашого іномовлення UATV, який буде на першому етапі розважально-інформаційним. Він буде об’єднувати найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення,

– уточнив міністр.

Бородянський додав: команда міністерства вже займається розробкою контенту та підбором співробітників телеканалу. Продукт буде, швидше за все, двомовним.

Як уточнили 24 каналу у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, роботи з підготовки до запуску відповідного каналу не лише почалися – вони продовжуються. Є відповідний план дій на 2019 і 2020 роки. Однак варто зазначити: три місяці – це лише перший етап.

Ситуація зі ЗМІ в ОРДЛО сьогодні

Сигнал українських телеканалів та радіо переважно "глушать". Як наслідок, жителі територій споживають інформацію, подану російськими телеканалами. Або ж місцевими ЗМІ, у яких вона фактично не відрізняється від вищезазначених і ретельно відфільтрована, аби створити потрібні Кремлю настрої.

Так, сепаратистські та російські телеканали переважну більшість інформації про Україну подають в негативному контексті: "українські бойовики вбивають захисників Донбасу", "українці сподіваються повернути Донбас, але не розуміють, що це – неможливо", "декомунізація в Україні – це знищення минулого" тощо.

На сепаратистському "Луганск 24" пішли далі та створили щоденне шоу "Галопом по укропам", де розповідають "новини, які не прийнято показувати в Україні". Тут – ретельно підібрані негативні події, починаючи від акцій протесту й закінчуючи вуличними бійками та грабунками. Інформація, звісно, взята з українських ЗМІ.



Дані останнього опитування жителів окупованих територій

Як розповів 24 каналу очільник ГО "Донецький інститут інформації" Олексій Мацука, в цілому дійсно є настанова з боку окупаційних адміністрацій "глушити" сигнал українських ЗМІ. Однак багато залежить і від територій, ландшафту тощо. В той же час є можливість отримувати сигнал через інтернет або через супутник.

Звичайно, у кабельній мережі всі українські телеканали вимкнені, як і ефірне мовлення на антени звичайні. Тим не менш, отримувати це можна. Оскільки ефірного мовлення практично вже немає, є цифрове. А його можна налаштовувати. Багато людей користуються кабельним і туди, зрозуміло, зараз неможливо пробитися,

– пояснив експерт.

Тобто, хто має бажання – знаходить український контент, такі можливості сьогодні є. Однак, за словами Олексія Мацуки, та інформація, яку сьогодні подають українські медіа, не є релевантною для окупованих територій через те, що не відповідає запитам людей, які там проживають. Простіше кажучи, українські ЗМІ (зі зрозумілих причин) фактично не висвітлюють питання, які безпосередньо стосуються населених пунктів та жителів Донбасу.

Як жителі окупованих територій ставляться до українських медіа?

Як показало дослідження, проведене компанією "Нью імідж маркетинг груп" і поширене виданням "Дзеркало тижня", понад половина жителів окупованих територій Донбасу українські канали не дивляться взагалі. Довіряють їм лише 9,4% осіб, тоді як російським – 73,5%.





Рівень довіри жителям Донбасу до українських та російських ЗМІ

При цьому телебачення, як джерело політичних новин, в ОРДЛО домінує (84,3%). Далі йдуть соціальні мережі (60,6%), вебсайти (45,9%), радіо (10%), друковані ЗМІ (7,4%).

Учасники опитування дивляться переважно російські телеканали – "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ (10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%). У десятку списку потрапили і кілька сепаратистських телеканалів: "Оплот ТВ" (13,6%) і "Луганск 24" (12,5%).

З українських телеканалів:

на 14-му місці з’являється "5 канал" (4,7%)

16 – "Інтер" (4,6%)

17 – "1+1" (4%)

26 – СТБ (2,3%)

32 – "Україна" (1,6%)

42 – "112 Україна" (0,8%).

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 – у непідконтрольній частині Луганської області, 806 – у непідконтрольній частині Донецької області. Інтерв'ю проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

На запитання, як часто українські телеканали перекручують інформацію про ситуацію в Україні, 46,3% учасників опитування відповіли, що майже завжди, 38,2% – іноді, 7,5% – рідко, 2,3% – майже ніколи і 3,25% – ніколи. Повністю або "швидше не довіряють" загальнонаціональним телеканалам 37,2% учасників опитування, тоді як 9,4% дотримуються протилежної думки. Українським місцевим телеканалам повністю або "швидше не довіряють" 18,9% від загального числа опитаних, інакше вважають 5,1%.



Наскільки часто ЗМІ спотворюють інформацію, на думку жителів ОРДЛО

Водночас, за словами Олексія Мацуки, українським ЗМІ насправді не довіряють не лише на окупованих територіях, а й в деяких південних областях та на Сході країни в цілому.

Мацука загалом зазначає: подібні опитування потрібні. Однак не варто це одразу інтерпретувати в публіцистичні статті – кожен читач може зробити висновки сам. Тут же ми бачимо інтерпретацію видання і виникає запитання: яка мета опитування? Показати погляди людей, які проживають на окупованих територіях, чи подати їх у власній інтерпретації?

Я підтримую необхідність проведення подібних опитувань – чим більше, тим краще, щоб розуміти все, що відбувається на непідконтрольних територіях. Але важливо розуміти контекст, за яким це все проводиться. Бо, коли людина відповідає, що вона ніби підтримує Росію, вона одночасно може підтримувати й Україну. Просто вона не доповнює цю відповідь,

– пояснив Олексій Мацука.

Також у ситуації, коли є збройний конфлікт, не всі бажають давати правдиві відповіді на питання, пов’язані з політикою. Передусім через страх за свою безпеку.

На що вплине поява українського медіа на Донбасі?

В умовах гібридної війни – це надважливо. Однак недостатньо просто створити телеканал. Тут потрібно зуміти залучити аудиторію цікавим для них контентом та, що найважливіше, перевести жителів окупованих територій до України передусім ментально. І завдання наразі досить непросте: фактично повернути людей до реальності після п'яти років тотального промивання мізків за допомогою російських ЗМІ.

Ми давно чекаємо якогось прориву щодо територій, які сьогодні перебувають не під нашим контролем. Передусім інформаційно. Оскільки, за попередні 5 років, вони взагалі поза увагою українських медіа. Так само і про них мало об'єктивних новин виходить. Тому ми чекаємо на виконання цієї обіцянки влади,

– зазначив Олексій Мацука.

Він додав, що майбутній канал повинен інформувати мешканців Донбасу про те, що відбувається на цих територіях, та про українські події загалом. Тоді це медіа зможе вплинути на усвідомлення процесів, які відбуваються в Україні і взагалі на пострадянському просторі. Але поки що це транслюють російські ЗМІ у потрібній їм інтерпретації.

Чи не запізно Україна взялася за виправлення ситуації?

За словами Олексія Мацуки, насправді ні. Передусім завдяки тому, що сьогодні телебачення – не єдине джерелом інформації. У більшості випадків у людей формується світогляд з огляду на те, що вони отримують з соціальних мереж або від родичів, знайомих, друзів тощо.

Читайте також: Жителі окупованого Донбасу хочуть воз’єднання з Росією і перемоги над "укропами": опитування

В цілому експерт переконаний: якщо це телебачення буде якісним і поєднуватиме в собі відповідь на ті запити, які сьогодні є на окупованих територіях, то його будуть дивитися так само, як і федеральні телеканали. І люди, які мешкають на непідконтрольних територіях, одразу зрозуміють, якщо цей контент буде релевантний для них і вони його будуть отримувати без проблем. Наразі ж жителями окупованих територій продовжують управляти не лише за допомогою зброї, а й шляхом суцільної дезінформації.