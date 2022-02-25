Сенкевич отметил, что получает от людей сообщения. Горожане спрашивают, как помочь городу.

К теме В военкоматах Закарпатья – огромные очереди из добровольцев

"Кто-то предлагает автомобиль, топливо, продукты. Кто-то говорит, что может в случае необходимости сварить какие-то металлические детали, и даже просто помочь нам что-то куда-то перенести", – написал мэр.

Что делать

Сенкевич призвал не писать в фейсбук, а звонить по номерам:

1588;

(0512) 75-15-88;

(0512) 53-35-88.

Следует назвать свое имя и четко сказать, что хотите делать. После этого нужно оставить контактный номер телефона. Информацию обработают и при необходимости человеку позвонит ответственное за конкретное направление лицо.

Вместе – к победе,

– добавил мэр.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Александра Сенкевича

Дорогие горожане!

Получаю от вас много сообщений, в которых вы пишете, что хотите как-то помочь городу.

Кто-то предлагает автомобиль, топливо, продукты. Кто-то говорит, что может в случае необходимости сварить какие-то металлические детали, и даже просто помочь нам что-то куда-то перенести.

Давайте это волонтерское движение как-то организуем.

Обращайтесь по номерам: 1588, (0512) 75-15-88, (0512) 53-35-88. Звоните – не пишите в фейсбуке! Назовите свое имя, четко укажите, чем именно можете помочь. Оставьте контактный номер.

Мы обработаем информацию. И в случае необходимости вам позвонит ответственное за конкретное направление лицо! Вместе – к победе.