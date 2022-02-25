Сенкевич отметил, что получает от людей сообщения. Горожане спрашивают, как помочь городу.
К теме В военкоматах Закарпатья – огромные очереди из добровольцев
"Кто-то предлагает автомобиль, топливо, продукты. Кто-то говорит, что может в случае необходимости сварить какие-то металлические детали, и даже просто помочь нам что-то куда-то перенести", – написал мэр.
Что делать
Сенкевич призвал не писать в фейсбук, а звонить по номерам:
- 1588;
- (0512) 75-15-88;
- (0512) 53-35-88.
Следует назвать свое имя и четко сказать, что хотите делать. После этого нужно оставить контактный номер телефона. Информацию обработают и при необходимости человеку позвонит ответственное за конкретное направление лицо.
Вместе – к победе,
– добавил мэр.
Текст публикации Александра Сенкевича
Дорогие горожане!
Получаю от вас много сообщений, в которых вы пишете, что хотите как-то помочь городу.
Кто-то предлагает автомобиль, топливо, продукты. Кто-то говорит, что может в случае необходимости сварить какие-то металлические детали, и даже просто помочь нам что-то куда-то перенести.
Давайте это волонтерское движение как-то организуем.
Обращайтесь по номерам: 1588, (0512) 75-15-88, (0512) 53-35-88. Звоните – не пишите в фейсбуке! Назовите свое имя, четко укажите, чем именно можете помочь. Оставьте контактный номер.
Мы обработаем информацию. И в случае необходимости вам позвонит ответственное за конкретное направление лицо! Вместе – к победе.