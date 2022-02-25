Сенкевич зазначив, що отримує від людей повідомлення. Містяни запитують, як допомогти місту.

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"Хтось пропонує автомобіль, паливо, продукти. Хтось каже, що може у разі потреби зварити якісь металеві деталі, та навіть просто допомогти нам щось кудись перенести", – написав мер.

Як чинити

Сенкевич закликав не писати у фейсбук, а телефонувати за такими номерами:

1588;

(0512) 75-15-88;

(0512) 53-35-88.

Слід назвати своє ім'я й чітко сказати, що хочете робити. Після цього потрібно залишити контактний номер телефону. Інформацію опрацюють і за потреби людині зателефонує відповідальна за конкретний напрям особа.

Разом – до перемоги,

– додав мер.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Олександра Сєнкевича

Дорогі містяни!

Отримую від вас багато повідомлень, у яких ви пишете, що хочете якось допомогти місту.

Хтось пропонує автомобіль, паливо, продукти. Хтось каже, що може у разі потреби зварити якісь металеві деталі, та навіть просто допомогти нам щось кудись перенести.

Давайте цей волонтерський рух якось організуємо.

Звертайтесь за номерами: 1588, (0512) 75-15-88, (0512) 53-35-88. Телефонуйте – не пишіть у фейсбуці! Назвіть своє ім'я, чітко вкажіть, чим саме можете допомогти. Залишіть контактний номер.

Ми обробимо інформацію. І в разі потреби вам зателефонує відповідальна за конкретний напрям особа! Разом – до перемоги.