Сенкевич зазначив, що отримує від людей повідомлення. Містяни запитують, як допомогти місту.
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"Хтось пропонує автомобіль, паливо, продукти. Хтось каже, що може у разі потреби зварити якісь металеві деталі, та навіть просто допомогти нам щось кудись перенести", – написав мер.
Як чинити
Сенкевич закликав не писати у фейсбук, а телефонувати за такими номерами:
- 1588;
- (0512) 75-15-88;
- (0512) 53-35-88.
Слід назвати своє ім'я й чітко сказати, що хочете робити. Після цього потрібно залишити контактний номер телефону. Інформацію опрацюють і за потреби людині зателефонує відповідальна за конкретний напрям особа.
Разом – до перемоги,
– додав мер.
Текст публікації Олександра Сєнкевича
Дорогі містяни!
Отримую від вас багато повідомлень, у яких ви пишете, що хочете якось допомогти місту.
Хтось пропонує автомобіль, паливо, продукти. Хтось каже, що може у разі потреби зварити якісь металеві деталі, та навіть просто допомогти нам щось кудись перенести.
Давайте цей волонтерський рух якось організуємо.
Звертайтесь за номерами: 1588, (0512) 75-15-88, (0512) 53-35-88. Телефонуйте – не пишіть у фейсбуці! Назвіть своє ім'я, чітко вкажіть, чим саме можете допомогти. Залишіть контактний номер.
Ми обробимо інформацію. І в разі потреби вам зателефонує відповідальна за конкретний напрям особа! Разом – до перемоги.