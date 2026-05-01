Путин за это его молча поблагодарил, – экс-глава МИД указал на угрозу нового заявления Мерца

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине не светит вступление в ЕС ближайшие годы и то, что ей ради мирного соглашения придется признать потерю контроля над частью территорий, является сигналом для России. Путин, услышав такие заявления от лидера одной из самых мощных стран ЕС, расценил это как зеленый свет для продолжения войны.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добавив, что Мерц помогает Путину в достижении его целей, прямо говоря, что даже к 2028 году Украина членом ЕС вряд ли станет, не говоря уже о членстве в НАТО.

Смотрите также Все может начаться через несколько месяцев: интервью эксперта из Брюсселя о вступлении Украины в ЕС

Слова Мерца демотивируют Украину и Европу

Бывший министр иностранных дел Украины отметил,, что несмотря на то, что Германия помогает в обороноспособности нашего государства, такие заявления от ее лидера очень демотивируют не только украинцев, а и европейцев.

Меня возмутило заявление Мерца. То, что он сказал – это недопустимые вещи. Путин за это его молча поблагодарил,

– озвучил Огрызко.

На заявление Мерца отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус. Он озвучил, что тот не сказал что-то особенное, и отметил, что украинский президент Зеленский сам допускает, что для завершения войны Украина вероятно будет вынуждена отдать определенную территорию.

Однако Зеленский, отвечая на слова Мерца о возможных территориальных уступках, отверг такой сценарий, подчеркнув, что это лишь усилит аппетиты России в отношении Европы. Президент Украины обратился к европейцам и отметил, что если закрыть глаза на оккупацию России украинских земель, то это станет опасным прецедентом и будет нести угрозу для их безопасности.

Почему ЕС не видит сейчас Украину в своем составе?

Политолог Вадим Денисенко объяснил, что страны ЕС, в частности Германия и Франция, анализируют внутреннюю готовность Украины стать членом Европейского Союза, в частности говорится о пакете реформ, которые наше государство еще должно воплотить. Это важное требование, которое Украина должна выполнить, без этого процесс вступления не будет происходить быстро. Он отметил, что по мнению Европы сейчас существует ряд пунктов, по которым Украина пока не готова стать полноценным членом Евросоюза.

Как следует расценивать слова Мерца?

По мнению политолога Владимира Фесенко, Украине следует спокойно воспринимать слова немецкого канцлера. Ведь очевидно, что пока продолжается война, наше государство не будет принято в Евросоюз. Однако он видит, что у Украины в этом вопросе есть "поле" для маневра. Он отметил на том, что стоит правильно интерпретировать заявление Мерца относительно территориальных уступок. По словам политолога, тот вероятно имел в виду фактический "отказ" от своих земель, а не юридический, прекращения боевых действий на нынешней линии разграничения.