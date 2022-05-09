Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он добавил, что на пути экспорта украинского зерна стоит не только внешняя опасность, но и внутренние проблемы.

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Вероятно, они преследуют и меркантильные цели, ведь благодаря этим действиям растет цена их зерна и через несколько месяцев они смогут шантажировать мир еще и в вопросе продовольствия,

– предполагает Вадим Денисенко.

"Мы понимаем, что у нас осталось три дунайских порта, через которые сейчас движется основной поток экспорта. И то, что цена перевозки за месяц поднялась от 5 до 20 евро, говорит о том, что на этом "наживаются" определенные люди и это не те средства, которые идут в государственную казну", – говорит советник Дениса Монастырского.

Внутренняя проблема перевозки

Но больше всего поражает история, что государственная компания "Укртрансбезопасность" развернула активную деятельность в Одесской области. Они решили "беречь дороги" и контролировать вес перевозимого груза именно в это время,

– рассказывает Денисенко.

Укртрансбезопасность – что это за орган? Это государственная служба Украины по безопасности на транспорте, центральный орган исполнительной власти Украины, образованный 10 сентября 2014 года Постановлением Кабинета Министров, путем слияния Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте, Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте.

Вопрос экспорта нашего продовольственного ресурса очень важен, ведь через несколько месяцев начнется процесс порчи зерна, а у наших элеваторов нет возможности такого длительного хранения, предостерегает советник министра внутренних дел. И также добавляет, если сейчас это зерно не вывези – оно просто сгниет.

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