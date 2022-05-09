Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он добавил, что на пути экспорта украинского зерна стоит не только внешняя опасность, но и внутренние проблемы.
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Вероятно, они преследуют и меркантильные цели, ведь благодаря этим действиям растет цена их зерна и через несколько месяцев они смогут шантажировать мир еще и в вопросе продовольствия,
– предполагает Вадим Денисенко.
"Мы понимаем, что у нас осталось три дунайских порта, через которые сейчас движется основной поток экспорта. И то, что цена перевозки за месяц поднялась от 5 до 20 евро, говорит о том, что на этом "наживаются" определенные люди и это не те средства, которые идут в государственную казну", – говорит советник Дениса Монастырского.
Внутренняя проблема перевозки
Но больше всего поражает история, что государственная компания "Укртрансбезопасность" развернула активную деятельность в Одесской области. Они решили "беречь дороги" и контролировать вес перевозимого груза именно в это время,
– рассказывает Денисенко.
Вопрос экспорта нашего продовольственного ресурса очень важен, ведь через несколько месяцев начнется процесс порчи зерна, а у наших элеваторов нет возможности такого длительного хранения, предостерегает советник министра внутренних дел. И также добавляет, если сейчас это зерно не вывези – оно просто сгниет.
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