Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також додав, що на шляху експорту українського зерна стоїть не лише зовнішня небезпека, а й внутрішні проблеми.

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Ймовірно, вони переслідують і меркантильні цілі, адже завдяки цим діям, зростає ціна їхнього зерна і за кілька місяців вони зможуть шантажувати світ ще й у питанні продовольства,

– припускає Вадим Денисенко.

"Ми розуміємо, що у нас залишилось три дунайських порти, через які зараз рухається основний потік експорту. І те, що ціна перевезення за місяць піднялась від 5 до 20 євро, говорить про те, що на цьому "наживаються" певні люди і це не ті кошти, які йдуть у державну скарбницю", – говорить радник Дениса Монастирського.

Внутрішня проблема перевезення

Але найбільше вражає історія, що державна компанія "Укртрансбезпека" розгорнула активну діяльність на Одещині. Вони вирішили "берегти дороги" і контролювати вагу перевезеного вантажу саме в цей час,

– розповідає Денисенко.

Укртрансбезпека – що це за орган? Це державна служба України з безпеки на транспорті, центральний орган виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 року Постановою Кабінету Міністрів, шляхом злиття Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті.

Питання експорту нашого продовольчого ресурсу дуже важливе, адже через кілька місяців почнеться процес псування зерна, а наші елеватори не мають можливості такого тривалого зберігання, застерігає радник міністра внутрішніх справ. І також додає, якщо зараз це зерно не вивези – воно просто згниє.

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