Меркель в 2020 году в последний раз выступит с новогодним поздравлением
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2020 году выступит с последним новогодним обращением к населению. В следующем году политик не планирует претендовать на пост главы государства.
Что сказала Меркель
По словам главы Германии, за 15 лет ее пребывания на посту канцлера, она еще ни один год не проживала так тяжело, как этот, и не возлагала таких больших надежд на следующий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Через 9 месяцев будут выборы в Бундестаг, на которых я больше не буду баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам в роли канцлера,
– отметила политики.
Меркель не будет участвовать в выборах
- Почти 71% граждан Германии заявили, что довольны работой Меркель на посту канцлера.
- Ее рейтинг вырос на фоне пандемии коронавируса, ведь Германия пострадала не так сильно, как другие страны Европейского Союза.
- Впрочем, Меркель уже неоднократно заявляла, что не планирует оставаться на посту главы государства на 5 срок.
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