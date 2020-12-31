Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2020 году выступит с последним новогодним обращением к населению. В следующем году политик не планирует претендовать на пост главы государства.

Что сказала Меркель

По словам главы Германии, за 15 лет ее пребывания на посту канцлера, она еще ни один год не проживала так тяжело, как этот, и не возлагала таких больших надежд на следующий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

К теме Меркель рассказала, когда сделает прививку от COVID-19

Через 9 месяцев будут выборы в Бундестаг, на которых я больше не буду баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам в роли канцлера,

– отметила политики.

Обратите внимание! Выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года. Ангела Меркель возглавляет государство с 2005 года.

Меркель не будет участвовать в выборах