Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що у 2020 році виступить з останнім новорічним зверненням до населення. Наступного року політикиня не планує претендувати на посаду глави держави.

Що сказала Меркель

За словами глави Німеччини, за 15 років її перебування на посаді канцлера, вона ще жодний рік не проживала так важко, як цей, і не покладала таких великих надій на наступний. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Через 9 місяців будуть вибори у Бундестаг, на яких я більше не буду балотуватися. Тому, за всіма прогнозами, це останній раз, коли я можу звернутися до вас у ролі канцлера,

– наголосила політикиня.

Зверніть увагу! Вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. Ангела Меркель очолює державу з 2005 року.

Меркель не братиме участь у виборах