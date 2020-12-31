Меркель у 2020 році востаннє виступить з новорічним привітанням
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що у 2020 році виступить з останнім новорічним зверненням до населення. Наступного року політикиня не планує претендувати на посаду глави держави.
Що сказала Меркель
За словами глави Німеччини, за 15 років її перебування на посаді канцлера, вона ще жодний рік не проживала так важко, як цей, і не покладала таких великих надій на наступний. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Через 9 місяців будуть вибори у Бундестаг, на яких я більше не буду балотуватися. Тому, за всіма прогнозами, це останній раз, коли я можу звернутися до вас у ролі канцлера,
– наголосила політикиня.
Меркель не братиме участь у виборах
- Майже 71% громадян Німеччини заявили, що задоволені роботою Меркель на посаді канцлерки.
- Її рейтинг зріс на тлі пандемії коронавірусу, адже Німеччина постраждала не так сильно, як інші країни Європейського Союзу.
- Втім, Меркель вже неодноразово заявляла, що не планує залишатися на посаді глави держави на 5 термін.
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