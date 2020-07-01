Ангела Меркель, которая является канцлером Германии, считает, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Берлин отвергает возможные санкции от Соединенных Штатов Америки.

Об этом она заявила в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев, сообщило издание "РБК-Украина".

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Канцлер Германии считает, что новый газопровод "Северный поток-2" является экономическим, а не политическим проектом.

"Мы думаем, что завершить проект – правильно, и в этом духе мы работаем", – сообщила Меркель.

Она добавила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.

Что известно о возможных новых санкциях США? В Конгрессе США подготовили законопроект о новых санкциях против "Северного потока-2". Все для того, чтобы уберечь Украину и Европу от энергетической зависимости от России.



Новые санкции будут связаны со всеми компаниями, которые возьмут хотя бы малейшее участие в завершении строительства газопровода.



Карта проекта "Северный поток-2" / "Нефтегаз"

Коротко о "Северном потоке-2"