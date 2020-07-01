Меркель хочет, чтобы "Северный поток-2" достроили: повлияют ли санкции США
Ангела Меркель, которая является канцлером Германии, считает, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Берлин отвергает возможные санкции от Соединенных Штатов Америки.
Об этом она заявила в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев, сообщило издание "РБК-Украина".
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Канцлер Германии считает, что новый газопровод "Северный поток-2" является экономическим, а не политическим проектом.
"Мы думаем, что завершить проект – правильно, и в этом духе мы работаем", – сообщила Меркель.
Она добавила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.
Что известно о возможных новых санкциях США?В Конгрессе США подготовили законопроект о новых санкциях против "Северного потока-2". Все для того, чтобы уберечь Украину и Европу от энергетической зависимости от России.
Новые санкции будут связаны со всеми компаниями, которые возьмут хотя бы малейшее участие в завершении строительства газопровода.
Карта проекта "Северный поток-2" / "Нефтегаз"
Коротко о "Северном потоке-2"
- Это проект газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины. Общая протяженность "Северного потока-2" составляет 1 234 километра, он пройдет через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас "Северный поток-2" построен на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.
- 20 мая 2020 года Общий суд Европейского Союза постановил, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" не могут претендовать на освобождение от действия директивы ЕС. Поэтому поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Поэтому "Газпром" должен передать "Северные потоки" в управление другой, не связанной с ним компании.
- В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции.