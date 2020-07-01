Меркель хоче, щоб "Північний потік-2" добудували: чи вплинуть санкції США
Ангела Меркель, яка є канцлеркою Німеччини, вважає, що будівництво "Північного потоку-2" має бути завершено. Берлін відкидає можливі санкції від Сполучених Штатів Америки.
Про це вона заявила в Бундестазі, відповідаючи на запитання парламентаріїв. Повідомило видання РБК-Україна.
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Канцлерка Німеччини вважає, що новий газопровід "Північний потік - 2" є економічним, а не політичним проєктом.
"Ми думаємо, що завершити проєкт – правильно, і в цьому дусі ми працюємо", – повідомила Меркель.
Вона додала, що Берлін відкидає можливі санкції з боку США, оскільки такі заходи не відповідають розумінню права, яке є в Німеччині.
Що відомо про можливі нові санкції США?У Конгресі США підготували законопроєкт про нові санкції проти "Північного потоку-2". Усе для того, аби уберегти Україну і Європу від енергетичної залежності від Росії.
Нові санкції будуть пов'язані з усіма компаніями, які візьмуть бодай найменшу участь у завершенні будівництва газопроводу.
Карта проєкту "Північний потік-2" / "Нефтегаз"
Коротко про "Північний потік-2"
- Це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі "Північний потік-2" побудовано на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.
- 20 травня 2020 року Загальний суд Європейського Союзу постановив, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2" не можуть претендувати на звільнення від дії директиви ЄС. Отож постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Відтак "Газпром" має передати "Північні потоки" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії.
- У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.