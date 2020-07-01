Ангела Меркель, яка є канцлеркою Німеччини, вважає, що будівництво "Північного потоку-2" має бути завершено. Берлін відкидає можливі санкції від Сполучених Штатів Америки.

Про це вона заявила в Бундестазі, відповідаючи на запитання парламентаріїв. Повідомило видання РБК-Україна.

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Канцлерка Німеччини вважає, що новий газопровід "Північний потік - 2" є економічним, а не політичним проєктом.

"Ми думаємо, що завершити проєкт – правильно, і в цьому дусі ми працюємо", – повідомила Меркель.

Вона додала, що Берлін відкидає можливі санкції з боку США, оскільки такі заходи не відповідають розумінню права, яке є в Німеччині.

Що відомо про можливі нові санкції США? У Конгресі США підготували законопроєкт про нові санкції проти "Північного потоку-2". Усе для того, аби уберегти Україну і Європу від енергетичної залежності від Росії.



Нові санкції будуть пов'язані з усіма компаніями, які візьмуть бодай найменшу участь у завершенні будівництва газопроводу.



Карта проєкту "Північний потік-2" / "Нефтегаз"

Коротко про "Північний потік-2"