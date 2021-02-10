Канцлер Германии Ангела Меркель предложила продлить жесткий карантин в стране до конца февраля. Политик понимает, что усталость от ограничений растет, но каких-либо послаблений не рекомендует.

Ангела Меркель заявила, что Германия не получила бы никаких дивидендов от преждевременного выхода из локдауна. Такое мнение она высказала во встрече с членами Христианско-демократического союза.

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Карантин могут ослабить с марта

Канцлер отметила, что первые шаги по ослаблению ограничений могут начаться в начале марта в школах и детских садах, магазинах и парикмахерских, но только с четкими правилами для предотвращения распространения вируса.

По ее словам, в противном случае уровень заражения может вновь стремительно возрастет.

Меркель просит потерпеть граждан

Политик понимает, что граждане устали от карантина, но попросила потерпеть, чтобы избежать бесконечного цикла послаблений ограничений и новых локдаунов.

К слову, большинство немцев все еще поддерживают научно обоснованное управление кризисом Ангелы Меркель.

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