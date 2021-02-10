Меркель хочет продлить локдаун в Германии: канцлер назвала сроки
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила продлить жесткий карантин в стране до конца февраля. Политик понимает, что усталость от ограничений растет, но каких-либо послаблений не рекомендует.
Источник:The Local
Ангела Меркель заявила, что Германия не получила бы никаких дивидендов от преждевременного выхода из локдауна. Такое мнение она высказала во встрече с членами Христианско-демократического союза.
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Карантин могут ослабить с марта
Канцлер отметила, что первые шаги по ослаблению ограничений могут начаться в начале марта в школах и детских садах, магазинах и парикмахерских, но только с четкими правилами для предотвращения распространения вируса.
По ее словам, в противном случае уровень заражения может вновь стремительно возрастет.
Меркель просит потерпеть граждан
Политик понимает, что граждане устали от карантина, но попросила потерпеть, чтобы избежать бесконечного цикла послаблений ограничений и новых локдаунов.
К слову, большинство немцев все еще поддерживают научно обоснованное управление кризисом Ангелы Меркель.
Коронавирус в Германии: коротко
- По состоянию на 10 февраля 2021 года в Германии коронавирусом заболели 2,3 миллиона граждан.
- Победить смертельную болезнь смогли более 2 миллионов человек. Умерли от инфекции 63 тысячи человек.
- За минувшие сутки, 9 февраля, в стране зафиксировали 5 728 случаев СOVID-19.
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