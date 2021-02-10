Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала подовжити жорсткий карантин в країні до кінця лютого. Політикиня розуміє, що втома від обмежень зростає, але будь-яких послаблень не рекомендує.

Ангела Меркель заявила, що Німеччина не отримала б ніяких дивідендів від передчасного виходу з локдауну. Таку думку вона висловила під зустрічі з членами Християнсько-демократичного союзу.

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Карантин можуть послабити з березня

Канцлерка наголосила, що перші кроки щодо послаблення обмежень можуть початися на початку березня у школах та дитячих садах, магазинах і перукарнях, але лише з чіткими правилами для запобігання поширенню вірусу.

За її словами, в іншому випадку рівень зараження може знову стрімко зрости.

Меркель просить потерпіти громадян

Політикиня розуміє, що громадяни втомилися від карантину, але попросила потерпіти, щоб уникнути нескінченного циклу послаблень обмежень і нових локдаунів.

До слова, більшість німці все ще підтримують науково обґрунтоване управління кризою Ангели Меркель.

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