Наступают на те же грабли: заявление Меркель стало "бомбой" в ЕС

Информация о Меркель, которая хочет пригласить Путина на саммит Евросоюза, стала "бомбой" среди дипломатов в Брюсселе. Выглядит сюрреалистично. Далее читайте на украинском.

Тобто нісенітницею. Кажуть навіть, що Макрон це підтримує. На фоні російських військ, озброєння на наших кордонах та атаки на британський есмінець у Чорному морі.

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Є ризик, що тепер у Нормандському форматі ми будемо проти РФ, Німеччини та Франції, а не разом проти Росії. Це було б зовсім кепсько.

Потрібно підіймати дружніх політиків у цих країнах та наших друзів в Євросоюзі. Так Меркель і до "нормальності" у відносинах з Росією прагнутиме. Не заздрю Зеленському 12 липня у Берліні, але нам потрібно займатись своєю справою.

Макрон підтримав ідею Меркель щодо Путіна / Фото 24 канал

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Головне: не боятися і не йти на поступки в певних питаннях

Меркель любить розкладати "все по полицях", спочатку "зробимо одне, потім інше". А у нас всі домовленості мають бути напоготові.