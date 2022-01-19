Меркель предлагают руководить "консультативным органом высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ". Об этом сообщило dpa, ссылаясь на источники в ООН.

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Что предлагают бывшему канцлеру

Издание пишет, что Консультативный совет по глобальным общественным благам ООН – это один из основных проектов Гутерреша в рамках его второй каденции на посту генсека.

– это один из основных проектов Гутерреша в рамках его второй каденции на посту генсека. Ранее он говорил, что будет просить орган, которым будут руководить бывшие лидеры, "определить глобальные общественные блага и другие сферы общих интересов, где срочно нужны реформы в управлении".

Маловероятно, что Меркель согласится

Сейчас Меркель еще никак не комментировала эту информацию. Ответила ли бывшая канцлер на письмо Гутерреша – неизвестно. Впрочем, собеседники агентства сомневаются, что она согласится на эту должность.

Интересно! Меркель хочет написать собственную книгу. В ней она объяснит свои важнейшие политические решения, которые принимала на протяжении каденции.

Меркель после отставки

Ранее Меркель отмечала, что больше не планирует заниматься политикой. "Я не буду решать политические конфликты. Я делала это уже много лет", – пояснила она. Немка подчеркнула, что в конечном итоге у нее будет время на книги и сон. Поэтому, мол, сначала немного отдохнет. Бывшая канцлер говорила, что ей понадобится несколько месяцев, чтобы понять, чего она хочет дальше.

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