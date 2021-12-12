Планируемые политические мемуары Меркель появятся нескоро. Речь идет о периоде в 2 – 3 года.
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Меркель планирует писать книгу своими силами
По словам бывшей главы офиса Меркель Беате Бауманн, в книге она не будет рассказываться о личной жизни. Бывший канцлер будет акцентировать именно на политической деятельности.
Она хотела бы объяснить основные политические решения своими словами и со ссылкой на собственную жизнь,
– отметила офис-менеджер.
К изданию не планируют привлекать специально наемных людей. Ни журналистов, ни профессиональных писателей. "Если мы сделаем эту книгу, то сделаем ее самостоятельно. Без писателей-призраков", – заявила Бауманн.
Отставка Меркель: главное
- Впервые за 16 лет канцлером Германии стала не Ангела Меркель. Она решила не соревноваться за должность на выборах в сентябре 2021 года.
- О своих намерениях уйти в отставку Меркель сообщала еще в 2018 году. Тогда она заявила, что "в определенный момент нужно сказать, чтобы другие брали на себя ответственность".
- Политсила экс-канцлера впервые уступила СДПГ. Правительство страны возглавил лидер социал-демократов Олаф Шольц.
- Меркель заверила, что больше не будет работать в политике. По словам бывшего канцлера, ей может понадобиться несколько месяцев, чтобы понять, что она хочет делать дальше.
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