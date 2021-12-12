Заплановані політичні мемуари Меркель з'являться нескоро. Мовиться про період упродовж 2 – 3 років.

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Меркель планує писати книжку самотужки

За словами ексочільниці офісу Меркель Беате Бауманн, у книжці вона не розповідатиметься про особисте життя. Колишня канцлерка акцентуватиме саме на політичній діяльності.

Вона хотіла б пояснити основні політичні рішення своїми словами та з посиланням на власне життя,

– відзначила офіс-менеджерка.

До видання не планують залучати спеціально найманих людей. Ні журналістів, ні професійних письменників. "Якщо ми зробимо цю книжку, то зробимо її самотужки. Без письменників-примар", – заявила Бауманн.

Зауважте! Поки не відомо, у якому саме видавництві вийде у світ книжка. Це рішення згодом має ухвалити саме Меркель.

Відставка Меркель: головне

Уперше за 16 років канцлером Німеччини стала не Ангела Меркель. Вона вирішила не змагатись за посаду на виборах у вересні 2021 року.

Про свої наміри піти у відставку Меркель повідомляла ще у 2018 році. Тоді вона заявила, що "у певний момент потрібно сказати, аби вже інші брали на себе відповідальність".

Політсила ексканцлерки вперше поступилась СДПН. Уряд країни очолив лідер соціал-демократів Олаф Шольц.

Меркель запевнила, що більше не працюватиме в політиці. За словами колишньої канцлерки, їй може знадобитися декілька місяців, щоб зрозуміти, що вона хоче робити далі.

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