Меркель пропонують керувати "консультативним органом високого рівня з питань глобальних суспільних благ". Про це повідомило dpa, посилаючись на джерела в ООН.

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Що пропонують колишній канцлерці

Видання пише, що Консультативна рада з глобальних суспільних благ ООН – це один з основних проєктів Гутерреша у рамках його другої каденції на посаді генсека.

– це один з основних проєктів Гутерреша у рамках його другої каденції на посаді генсека. Раніше він казав, що проситиме орган, яким керуватимуть колишні лідери, "визначити глобальні суспільні блага й інші сфери спільних інтересів, де терміново потрібні реформи в управлінні".

Малоймовірно, що Меркель погодиться

Наразі Меркель ще ніяк не коментувала цю інформацію. Чи відповіла колишня канцлерка на лист Гутерреша – невідомо. Втім, співрозмовники агенства сумніваються, що вона погодиться на цю посаду.

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Меркель після відставки

Раніше Меркель наголошувала, що більше не планує займатися політикою. "Я не вирішуватиму політичних конфліктів. Я робила це вже багато років", – пояснила вона. Німкеня підкреслила, що врешті матиме час на книги та сон. Тому, мовляв, спочатку трохи відпочине. Колишня канцлерка казала, що їй знадобиться кілька місяців, аби зрозуміти, чого вона хоче далі.

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