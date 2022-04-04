Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

В своем обращении от 3 апреля президент Зеленский подчеркнул, что война – это последствия непринятия Украины в НАТО в 2008 году. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что это решение было правильным.

В своем обращении президент Зеленский пригласил Ангелу Меркель и Николя Саркози навестить Бучу. Ответ Меркель передала ее спикер.

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Меркель считает, что Украину правильно не приняли в НАТО

Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте,

– сказала пресс-секретарь.

Политик отметила, что поддерживает международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине. Меркель призвала "положить конец варварству и войне России против Украины".

О чем говорил в обращении Зеленский

Комментируя зверства россиян в Киевской области, глава Украины отметил, что к этому привела политика уступок России. В частности, речь идет о тех шагах, которые предпринимали тогдашний президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель. Именно 3 апреля прошло 14 лет с саммита НАТО в Бухаресте, когда Украине не дали шанса присоединиться к Альянсу.

Отрывок из обращения Зеленского – о Меркель и Саркози: