Именно тогда бывшая канцлер Германии помешала Украине получить План действий по членству, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что заявила Меркель

По данным издания, об этом Меркель рассказала по случаю выхода своих мемуаров.

Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной резни, очевидно, имея в виду, что наша позиция в Бухаресте была ответственной за смерти в Буче,

– говорит Меркель.

Она отметила, что восхищается Зеленским, его мужеством и решительностью, но не согласна с ним по Бухаресту. Ангела Меркель говорит, что предупреждала мир о том, что Путин считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века.

Из этого он делает вывод о существовании угрозы для России и пытается держать бывшие советские республики под контролем, разжигая войны. В частности, Меркель привела в качестве примера вторжение России в Грузию в 2008 году.

Бывшая канцлер Германии сказала, что не поддерживает действий Путина. Однако считает, что "конфликты" с Россией следует решать мирным путем. Она также упрекнула Украину и Польшу за то, что они позволяли за деньги импортировать российский газ через свою территорию.