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Меркель и Макрон поговорят об Украине

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Меркель и Макрон
Меркель и Макрон / Фото из открытых источников

Немецкий канцлер Ангела Меркель едет на встречу в Марсель к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон планируют обсудить вопросы миграции, реформу Еврозоны и выход Великобритании из Евросоюза, которые станут главными темами во время неформального саммита ЕС 20 сентября.

Мировые лидеры стремятся сотрудничать для того, чтобы "вместе обеспечить Европе путь вперед",
– отметил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Кроме того, по его словам, лидеры двух стран сверят позиции внешней политики в отношении Сирии, Украины и западных Балкан.

Также ожидается, что они обсудят кандидатуру заместителя председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Манфреда Вебера на должность председателя Европейской Комиссии.

Напомним, Франция прислала Путину приглашение на мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, что запланированы на ноябрь 2018 года.

Теги: Эммануэль Макрон Ангела Меркель Новости Франции Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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