Меркель и Макрон поговорят об Украине

Немецкий канцлер Ангела Меркель едет на встречу в Марсель к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон планируют обсудить вопросы миграции, реформу Еврозоны и выход Великобритании из Евросоюза, которые станут главными темами во время неформального саммита ЕС 20 сентября.

Мировые лидеры стремятся сотрудничать для того, чтобы "вместе обеспечить Европе путь вперед",

– отметил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Кроме того, по его словам, лидеры двух стран сверят позиции внешней политики в отношении Сирии, Украины и западных Балкан.

Также ожидается, что они обсудят кандидатуру заместителя председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Манфреда Вебера на должность председателя Европейской Комиссии.

Напомним, Франция прислала Путину приглашение на мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, что запланированы на ноябрь 2018 года.