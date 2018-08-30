Меркель не боится Путина: Олланд описал отношения политиков
Бывший президент Франции Франсуа Олланд в своей новой книге "Уроки власти" рассказал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не боится президента России Владимира Путина.
Отрывки из книги Олланда опубликовал "Тыждень".
"Она его хорошо и очень давно знает и умеет с ним говорить", – отметил экс–президент Франции.
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Путин однако, согласно наблюдениям Олланда, никогда не упускает случая напугать Меркель, "смешивая угрозы, комплименты и воспоминания". В Сочи, например, президент России настоял, чтобы на встрече с Меркель присутствовали его собаки, зная, что канцлер Германии не любит этих животных.
"Она невероятно терпеливая, привыкла к длительным переговорам, а также – это кажется невероятным, – почти не нуждается во сне", – отметил Олланд.
К слову, 18 августа Владимир Путин Ангела Меркель провели переговоры в Берлине. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине.
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