Меркель не боится Путина: Олланд описал отношения политиков

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в своей новой книге "Уроки власти" рассказал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не боится президента России Владимира Путина.

Отрывки из книги Олланда опубликовал "Тыждень".

"Она его хорошо и очень давно знает и умеет с ним говорить", – отметил экс–президент Франции.

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Путин однако, согласно наблюдениям Олланда, никогда не упускает случая напугать Меркель, "смешивая угрозы, комплименты и воспоминания". В Сочи, например, президент России настоял, чтобы на встрече с Меркель присутствовали его собаки, зная, что канцлер Германии не любит этих животных.

"Она невероятно терпеливая, привыкла к длительным переговорам, а также – это кажется невероятным, – почти не нуждается во сне", – отметил Олланд.

К слову, 18 августа Владимир Путин Ангела Меркель провели переговоры в Берлине. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине.