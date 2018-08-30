Порошенко с Путиным постоянно кричали друг на друга: Олланд описал, как заключали соглашения

Бывший президент Франции Франсуа Олланд описал в своей новой книге "Уроки власти" то, как в феврале 2015 года согласовывали и подписывали минские соглашения. "Это было в самый разгар кризиса", написал Олланд, описав ряд деталей встречи с участием Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Отрывки из книги "Уроки власти" опубликовал "Тиждень".



"Намерения Владимира Путина были вполне очевидными. Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве. После провала режима прекращения огня, бои между украинским войском и парамилитарными сепаратистскими отрядами разгорелись с новой силой", – говорится в книге Олланда.

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Он отметил, что западные переговорщики надеялись "прекратить стрельбу и найти компромисс, который сохранил бы территориальную целостность Украины". Однако конференция длилась бесконечно и была безрезультатной: это соответствовало целям российской стороны.



"Я быстро понял, что Путин хочет выиграть время и отсрочить прекращение огня на как можно более позднее время, чтобы дать возможность сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции. Вместе с Ангелой Меркель мы предлагаем возобновить переговоры в более узком формате, отказаться от ужина и быстрее приступить к работе", – вспоминает тогдашние события экс-президент Франции.



Согласно воспоминаниям Олланда, первый черновик будущего минского соглашения писала канцлер Германии Ангела Меркель.

Она никому, даже своим советникам, не позволяла формулировать статьи соглашения. Такой у нее темперамент и такая методика: она очень серьезная, старательная и внимательная. Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что начал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки,

– говорится в книге экс-президента Франции.

"Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько жестким, что отрицал свою прямую связь с главарями сепаратистов, говорил, что не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались", – говорится в книге" Уроки власти ".

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Отметим, что Олланд также прямо определил виновных в сбивании самолета МН-17 в небе над Донбассом: "За несколько месяцев до переговоров, в июле 2014-го, ракета, выпущенная пророссийскими боевиками, нечаянно сбила в районе Донецка самолет Malaysia Airlines, лишив жизни 298 пассажиров, из которых 80 были детьми".



Что касается заключению минских соглашений, то экс-лидер Франции подчеркнул, что продвигались они очень медленно, с кучей возражений, которые было непросто согласовывать.

В семь утра после бессонной ночи Путин продолжает цеплялся за то, чтобы перенести прекращения огня на потом. Чтобы добиться результата, мы аргументировали антироссийскими санкциями, которые уже провозглашены. Он делал вид, будто не понимает или не слышит, о чем мы. В конце согласовали, что прекращение огня наступит через четыре дня, после этого – отвод тяжелого оружия и обмен пленными. Автономия провинций отклонена. Вдруг Путин заявил, что надо проконсультироваться с главарями сепаратистов. Их эмиссары тоже в Минске. Где именно? В каком-то отеле или в соседнем с нами кабинете? По крайней мере мы их так и не увидели,

– отметил Олланд.

Он также упомянул, что Путин пошел, а Меркель, Олланд и Порошенко немного задремали в креслах. В 9:00 стало известно, что сепаратистам соглашение не подходит. Однако Меркель и Олланд должны были спешить, потому что пора возвращаться в Брюссель.



"Ангела Меркель ледяным тоном пообещала Путину длительную изоляцию. Тот замялся и все искал, как выиграть время... Его цель – максимально ослабить Киев, надеясь впоследствии увидеть у власти команду, более сговорчивую с российским интересами и отдаленную от Евросоюза. Больше всего он не хочет вступления Украины в НАТО и получения ею оружия, которое могло бы изменить баланс сил. Путин выходит позвонить. Через несколько минут он возвращается и сообщает, что сепаратисты – те самые, о которых он говорил утром, мол, их не знает, – согласны", – говорится в воспоминаниях экс-лидера Франции.



Отойдя от большой политики, Олланд делает вывод: "Компромиссы, которые принимают под горячую руку, необходимы, но они не решают сути проблемы: хрупкий мир устанавливается, навязанные русскими реалии становятся нормой. Войну удается замедлить, но доминирование укореняется. Путин запугивает, чтобы удобнее вести переговоры. Он не завоевывает, а откусывает территории, глоток за глотком".