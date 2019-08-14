Меркель обвинила РФ в развале ракетного договора

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности.

Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин "испытывает сожаление за нарушение Российской Федерацией договора о РСМД", пишет литовское издание Delfi.

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Канцлер добавила, что Германия продолжит работу с партнерами по НАТО для того, чтобы предотвратить гонку вооружений.

2 августа прекратил действие договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран. Что это значит – читайте по ссылке.

Министр обороны США Марк Эспер озвучил позицию Вашингтона по размещению новых американских ракет наземного базирования в Азии после того, как перестал действовать договор с Россией о запрете таких ракет.



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