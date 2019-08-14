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      Меркель обвинила РФ в развале ракетного договора

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      Ангела Меркель обвинила РФ в развале ракетного договора
      Ангела Меркель обвинила РФ в развале ракетного договора / Getty images

      Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности.

      Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин "испытывает сожаление за нарушение Российской Федерацией договора о РСМД", пишет литовское издание Delfi.

      Читайте также: Украина и США начали совместный проект в сфере ядерной энергетики

      Канцлер добавила, что Германия продолжит работу с партнерами по НАТО для того, чтобы предотвратить гонку вооружений.

      2 августа прекратил действие договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран. Что это значит – читайте по ссылке.

      Министр обороны США Марк Эспер озвучил позицию Вашингтона по размещению новых американских ракет наземного базирования в Азии после того, как перестал действовать договор с Россией о запрете таких ракет.

      ядерна зброя
      Страны, которые имеют ядерное оружие

      blog_ava
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      Теги: Оружие Новости политики Ядерная безопасность Новости США Новости России Ангела Меркель
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