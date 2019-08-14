Меркель звинуватила РФ у розвалі ракетного договору

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в порушенні договору про ракети середньої і меншої дальності.

Ангела Меркель наголосила, що Берлін "відчуває жаль за порушення Російською Федерацією договору про РСМД", пише литовське видання Delfi.

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Канцлер додала, що Німеччина продовжить роботу з партнерами по НАТО для того, щоб запобігти гонці озброєнь.

2 серпня припинив дію договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та РФ. Цьому передували тривалі ракетні суперечки, попереджання з боку НАТО та побоювання європейських країн. Що це означає – читайте за посиланням.

Натомість міністр оборони США Марк Еспер озвучив позицію Вашингтону щодо розміщення новихамериканських ракет наземного базування в Азії після того, як перестав діяти договір із Росією про заборону таких ракет.



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