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      Меркель звинуватила РФ у розвалі ракетного договору

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      Ангела Меркель звинуватила РФ в розвалі ракетного договору
      Ангела Меркель звинуватила РФ в розвалі ракетного договору / Getty images

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в порушенні договору про ракети середньої і меншої дальності.

      Ангела Меркель наголосила, що Берлін "відчуває жаль за порушення Російською Федерацією договору про РСМД", пише литовське видання Delfi.

      Читайте також: Україна та США почали спільний проект в сфері ядерної енергетики

      Канцлер додала, що Німеччина продовжить роботу з партнерами по НАТО для того, щоб запобігти гонці озброєнь.

      2 серпня припинив дію договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та РФ. Цьому передували тривалі ракетні суперечки, попереджання з боку НАТО та побоювання європейських країн. Що це означає – читайте за посиланням.

      Натомість міністр оборони США Марк Еспер озвучив позицію Вашингтону щодо розміщення новихамериканських ракет наземного базування в Азії після того, як перестав діяти договір із Росією про заборону таких ракет.

      ядерна зброя
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      Теги: Новини США Новини політики Ангела Меркель Новини Росії Ядерна безпека Зброя
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