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22:53, 26 июня
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Меркель призывает ЕС договориться о миграции: какие решения предложили

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Меркель призывает ЕС договориться о миграции
Меркель призывает ЕС договориться о миграции / Фото из собственных источников

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейских лидеров совместно работать над поиском решений относительно нелегальной миграции. И добавила, что этот вопрос может стать определяющим моментом для ЕС.

Об этом сообщил сайт ВВС.

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Саммит ЕС был посвящен тому, как бороться со многими несвязанными мигрантами (главным образом африканцами), которые продолжают рисковать своей жизнью, чтобы пересечь Средиземное море. Поток мигрантов также включает беженцев, которые бегут от сирийской войны и других конфликтов, срочно ища убежище.

Італія є головним місцем для мігрантів, врятованих від перевантажених човнів з Лівії

Италия является главным местом для мигрантов, спасенных от перегруженных лодок из Ливии

Сейчас Меркель находится под давлением, ведь она должна как-то предотвратить новые прибытия. Министр внутренних дел Хорст Зехофер предоставил ей выходные. Он также заявил, что начнет отводить мигрантов от границы в своем родном штате.

Какие решения предлагаются?

1. "Региональные платформенные высадки" (это рассматривается как способ ускорить процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и прекращения незаконных проникновений мигрантов).

2. Повышение эффективности приграничного агентства ЕС (Европейская комиссия отмечает, что это сделает его настоящей пограничной полицейской силой).

3. Больше сотрудничества со странами транзита и мигрантами (это приведет к меньшему количеству соискателей убежища в одной стране).

К слову, правое правительство Австрии будет принимать очередное председательство ЕС в следующем месяце, а оно имеет жесткую позицию в отношении нелегальных мигрантов. Так делают и соседи Вышеградской группы: Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Эта группа отклонила схему ЕС по перемещению 160 тысяч беженцев из переполненных лагерей в Греции и Италии.

Теги: Новости политики Евросоюз беженцы Ангела Меркель
Источник: 24 канал
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