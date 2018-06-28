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Меркель закликає ЄС домовитися про міграцію: які рішення запропонували

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Меркель закликає ЄС домовитися про міграцію
Меркель закликає ЄС домовитися про міграцію / Фото з власних джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала європейських лідерів спільно працювати над пошуком рішень щодо нелегальної міграції. І додала, що це питання може стати визначальним моментом для ЄС.

Про це повідомив сайт ВВС

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Саміт ЄС був присвячений тому, як боротися з багатьма непов'язаними мігрантами (головним чином африканцями), які продовжують ризикувати своїм життям, щоб перетнути Середземне море. Потік мігрантів також включає біженців, які втікають з сирійської війни та інших конфліктів, терміново шукаючи притулок.

Італія є головним місцем для мігрантів, врятованих від перевантажених човнів з Лівії
Італія є головним місцем для мігрантів, врятованих від перевантажених човнів з Лівії

Наразі Меркель перебуває під тиском, адже вона повинна якось запобігти новим прибуттям. Міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер надав їй вихідні. Він також заявив, що почне відводити мігрантів від кордону у своєму рідному штаті.

Які рішення пропонуються?

1. "Регіональні платформні висадки" (це розглядається як спосіб прискорити процес розгляду заяв про надання притулку та припинення незаконних перебігів мігрантів).

2. Підвищення ефективності транскордонного агентства ЄС (Європейська комісія зазначає, що це зробить його справжньою прикордонною поліцейською силою).

3. Більше співробітництва з країнами транзиту та мігрантами (це призведе до меншої кількості шукачів притулку в одній країні).

До слова, правий уряд Австрії прийматиме чергове головування ЄС у наступному місяці, а він має жорстку позицію щодо нелегальних мігрантів. Так роблять і сусіди Вишеградської групи: Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща. Ця група відхилила схему ЄС щодо переміщення 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії.

Теги: Новини політики Ангела Меркель біженці Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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