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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Меркель сделала важное заявление по США

1991 Читати новину українською
Ангела Меркель
Ангела Меркель / Getty Images

Европа должна взяться за собственную безопасность, потому что больше не может рассчитывать на военную защиту США.

Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Bloomberg.

"Соединенные Штаты уже просто так не будут защищать нас. Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Это задача на будущее", – заявила политик.

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Она также добавила, что пока страны ЕС находятся на раннем этапе военного сотрудничества, несмотря на проделанную работу.

Меркель отметила большое количество конфликтов, которые происходят неподалеку от границ ЕС. В частности, канцлер Германии выразила обеспокоенность в связи с возможной войне между Израилем и Ираном в Сирии.

Теги: Новости политики Евросоюз Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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