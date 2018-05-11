Меркель сделала важное заявление по США

Европа должна взяться за собственную безопасность, потому что больше не может рассчитывать на военную защиту США.

Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Bloomberg.

"Соединенные Штаты уже просто так не будут защищать нас. Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Это задача на будущее", – заявила политик.

Читайте также: "Трамп объявляет Европе войну": почему США покидают ядерное соглашение с Ираном и к чему это приведет

Она также добавила, что пока страны ЕС находятся на раннем этапе военного сотрудничества, несмотря на проделанную работу.

Меркель отметила большое количество конфликтов, которые происходят неподалеку от границ ЕС. В частности, канцлер Германии выразила обеспокоенность в связи с возможной войне между Израилем и Ираном в Сирии.