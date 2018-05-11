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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Меркель зробила важливу заяву щодо США

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Getty Images

Європа має взятися за власну безпеку, бо більше не може розраховувати на військовий захист США.

Таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Bloomberg.

"Сполучені Штати вже просто так не будуть захищати нас. Європа повинна взяти свою долю в свої руки. Це завдання на майбутнє", – заявила політик.

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Вона також додала, що наразі країни ЄС перебувають на ранньому етапі військової співпраці, незважаючи на зроблену роботу.

Меркель відзначила велику кількість конфліктів, які відбуваються неподалік від кордонів ЄС. Зокрема, канцлер Німеччини висловила занепокоєння через можливу війну між Ізраїлем та Іраном в Сирії.

Теги: Новини політики Євросоюз Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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