По мнению немецкого канцлера Ангелы Меркель, Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток-2". Она отметила, что проект практически полностью утвержден.

Глава немецкого правительства признала, что новая газовая директива содержит возможность опротестовать осуществления проекта газопровода. Однако она уверена, что эта норма не сможет стать основанием для его остановки, сообщило издание DW.

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В то же время ключевым моментом при строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по мнению Меркель, является украинский вопрос.

Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток",

– отметила канцлер.

Она пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.

Тот факт, что против "Северного потока-2" выступает основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер, Меркель объяснила его уважением к позиции восточноевропейских стран, которые выражают опасения в связи с проектом.

Главный кандидат европейских консерваторов на выборах в Европарламент Манфред Вебер неоднократно высказывался против строительства газопровода. В случае, если ему удастся возглавить Еврокомиссию, он пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать проект. Вебер считает, что "Северный поток-2" противоречит интересам Евросоюза, так как усилит зависимость ЕС от российского сырья.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.



"Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. Уже построено примерно 1170 километров газопровода.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.