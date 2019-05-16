Меркель засумнівалася у здатності Єврокомісії блокувати будівництво "Північного потоку-2"

На думку німецької канцлерки Ангели Меркель, Європейська комісія вже не зможе блокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2". Вона наголосила, що проект практично повністю затверджений.

Глава німецького уряду визнала, що нова газова директива містить можливість опротестувати здійснення проекту газопроводу. Однак вона впевнена, що ця норма не зможе стати підставою для його зупинки, повідомило видання DW.

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Водночас ключовим моментом при будівництві другого газопроводу по дну Балтійського моря, на думку Меркель, є українське питання.

Україна повинна залишатися транзитною країною, не зважаючи на "Північний потік",

– наголосила канцлерка.

Вона пообіцяла обговорити це питання з Володимиром Зеленським після його вступу на посаду українського президента.

Той факт, що проти "Північного потоку-2" виступає основний кандидат на пост глави Єврокомісії від правоцентристської Європейської народної партії Манфред Вебер, Меркель пояснила його повагою до позиції східноєвропейських країн, які висловлюють побоювання у зв'язку з проектом.

Головний кандидат європейських консерваторів на виборах до Європарламенту Манфред Вебер неодноразово висловлювався проти будівництва газопроводу. У випадку, якщо йому вдасться очолити Єврокомісію, він пообіцяв зробити все можливе, щоб заблокувати проект. Вебер вважає, що "Північний потік-2" суперечить інтересам Євросоюзу, тому що підсилить залежність ЄС від російської сировини.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.



"Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Вже побудовано приблизно 1170 кілометрів газопроводу.





Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.