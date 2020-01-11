Меркель в Москве: чего ждать от встречи канцлера с Путиным

Ангела Меркель, скорее всего, последний раз едет в Москву как немецкий канцлер. Это может быть финальным шансом увидеть Владимир Путина и обсудить с ним все важные и неотложные вопросы, среди которых и Украина. Чего ждать от этой встречи Украине и миру, разбирался 24 канал.

Что Путин и Меркель обсудят на встрече

Рабочая встреча Меркель и Путина пройдет 11 января 2020 года. Стоит отметить, что официальные визиты должностных лиц ФРГ в Россию не совершаются с 2013 года.

Все поездки до этого, включая визит президента Германии, носили рабочий характер и были довольно таки "средними" по дипломатическому статусу,

– пояснил в комментарии каналу 24 политолог-международник, аспирант Института международных отношений имени Т.Г. Шевченко Виктор Савинок.

И хотя иранская тема изначально была главной, резкое обострение на Ближнем Востоке между США и Ираном и перебрасывание турецких войск в Ливию сделало ее еще более насущной и актуальной.

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Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе / photo: Getty Images

Скорее всего, ситуацию на Донбассе, как и будущее Нормандского формата и Минского процесса все же обсудят, но не в полном объеме. Впрочем, дьявол всегда кроется в деталях, как мы уже видели на примере обмена пленными, когда формула "всех на всех" не была соблюдена. По мнению Виктора Савинка, Меркель привезет в Кремль предложение внедрить круглосуточное патрулирование для наблюдательно-мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

Сейчас она может осуществлять патрулирование лишь в светлое время суток и на ограниченной территории, так как боевики ОРДЛО не пускают их на удаленные территории, не дают разворачивать там базы и проводить наблюдения,

– пояснил эксперт.

Особенно это касается неподконтрольных Украине частей границы с Россией. Известны также случаи угроз кортежам ОБСЕ, их обстрелы и сбитие их беспилотных аппаратов. Меркель попытается, по мнению аналитика, уговорить Путина разрешить постоянное патрулирование. Если это будет достигнуто, то ОБСЕ потребует лучшего оснащения и большего количества сотрудников.

США и Германия: разные позиции

Лидеры Германии и России ранее в телефонном разговоре выразили свою поддержку достройке и запуску "Северного Потока-2". Эта инициатива вызывает серьезное осуждение со стороны США, которые ввели против газопровода санкции. Россия с помощью различных инструментов пытается "вбить клин" между США и ЕС, и внутри Евросоюза поставить под сомнение энергетическую и общую безопасность Европейского континента.

Что касается Ирана, то обе страны призвали к избеганию дальнейшей эскалации после атак на американские базы и посольство в Ираке и убийства иранского генерала Касима Сулеймани. Путин на днях совершил поездку на Ближний Восток, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Эрдоганом (и открыл "Турецкий поток").



Строительство "Северного Потока-2" / photo: Getty Images

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Такая активность президента показывает, как Россия хочет быть активно вовлеченной в ближневосточные дела и таким образом продвинуть свои интересы. К тому же, Иран является союзником России в Сирии и дает возможность РФ показать себя миротворцем в регионе (конечно, другое лицо мы тоже можем наблюдать). И Москва, и Берлин поддерживают иранскую ядерную сделку. Виктор Савинок считает, что Меркель приедет в Москву с единственной консолидированной позицией Европы относительно будущего иранской ядерной программы, и что именно это будет главной темой встречи.

Новые отношения: возможны ли они

Политически отношения между Германией и Россией сейчас почти на своей самой низкой точке, считают немецкие эксперты. В то же время ухудшать отношения с Путиным никто не хочет без крайней необходимости. Путин нужен Германии и Европе, как считается, для решения целого ряда проблем: Ближнего Востока, Донбасса и Крыма, ядерные риски. Но отсюда вырастает другая проблема: замалчивание преступлений РФ в Москве трактуют как слабость.

В это время Россия через свои медиа-платформы и пропаганду передает выгодные Кремлю картинки и взгляд на мировые события. Там понимают, что последствий, скорее всего, не будет. Ведь даже убийство посреди Берлина гражданина Грузии и эмигранта Зелимхана Хангошвили, можно сказать, сошло РФ с рук – были высланы только двое дипломатов из посольства.

Не говоря уже о частых призывах снять санкции с России, через которые, мол, страдает немецкий бизнес; о том, что бывшие руководители страны занимают высокие должности в российских энергетических компаниях, и поддержке "Северного потока-2". Украина уже выразила предостережение для ФРГ относительно газовой зависимости от РФ. В такой непростой ситуации Ангеле Меркель потребуется и дальше искать баланс как внутри страны, так и за ее пределами.