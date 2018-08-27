Меркель выступила против восстановления призыва в Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла и отвергла идею возвращения к общему призыву в стране.
Об этом сообщило издание DW со ссылкой на интервью телеканалу ARD 26 августа.
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Я не хотела бы возвращать призыв,
– отметила Меркель.
Общий призыв в Германии был отменен в 2011 году.
Впоследствии идею восстановления военного общего призыва выдвинули в партии Христианско-демократический союз, однако, как Ангела Меркель, так и министр обороны страны Урсула фон дер Ляен выступили против такой инициативы.
Одной из причин против восстановления призыва являются дополнительные расходы из бюджета, что означает нехватку денег на модернизацию оснащения вооруженных сил.
Источник: 24 Канал
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