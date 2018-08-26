В Германии нашли гигантскую бомбу: эвакуированы тысячи людей

В Германии обнаружили 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Из-за этого местная власть Людвигсгафена эвакуировала около 18 тысяч человек.

Об этом сообщает The Local.

Согласно сообщению, снаряд был сброшен с воздуха американскими военно-воздушными силами.

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Бомба была обнаружена случайно, а именно во время строительных работ.

Чтобы безопасно поднять и вывезти снаряд, взрывотехники потратили около 6 часов.

После проведения всех необходимых работ местные жители снова вернулись в свои дома.