В Германии нашли гигантскую бомбу: эвакуированы тысячи людей
В Германии обнаружили 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Из-за этого местная власть Людвигсгафена эвакуировала около 18 тысяч человек.
Об этом сообщает The Local.
Согласно сообщению, снаряд был сброшен с воздуха американскими военно-воздушными силами.
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Бомба была обнаружена случайно, а именно во время строительных работ.
Чтобы безопасно поднять и вывезти снаряд, взрывотехники потратили около 6 часов.
После проведения всех необходимых работ местные жители снова вернулись в свои дома.
Источник: 24 Канал
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