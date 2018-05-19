На Ровенщине нашли немецкую авиационную бомбу: вес боеприпаса – четверть тонни

В лесу вблизи села Мосты Здолбуновского района Ровенской области местные жители обнаружили 250-ти килограммовую немецкую авиационную бомбу SC-250. Пиротехниками ГСЧС бомбу было уничтожено в специально отведенном месте.

Об этом сообщает UA: Ровно с ссылкой на информацию спасателей.

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Отмечается, что бомба была чрезвычайно опасна для жителей населенного пункта.

Чрезвычайно большая угроза была для жителей населенного пункта, где нашли бомбу. Ведь при возможном несанкционированном взрыве радиус поражения был бы более одного километра,

– рассказал руководитель ровенских спасателей Сергей Крук.

Бомбу нашли в лесу вблизи села Мосты Здолбуновского района Ровенщины

Вес боеприпаса – четверть тонни