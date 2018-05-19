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На Рівненщині знайшли німецьку авіаційну бомбу: вага боєприпасу – чвертьтонни

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На Рівненщині знайшли німецьку авіаційну бомбу
На Рівненщині знайшли німецьку авіаційну бомбу / фото прес-служби ДСНС

У лiсі поблизу села Мости Здолбунiвського району Рівненщини мiсцеві жителі виявили 250-ти кiлограмову нiмецьку авiацiйну бомбу SC-250. Пiротехнiками ДСНС бомбу було знищено у спецiально вiдведеному мiсцi.

Про це повідомляє UA:Рівне з посиланням на інформацію рятувальників. 

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Зазначається, що бомба була надзвичайно небезпечна для мешканців населеного пункту.

Надзвичайно велика загроза була для мешканців населеного пункту, де знайшли бомбу. Адже при можливому несанкціонованому вибуху радіус ураження був би більше одного кілометра,
– розповів керівник рівненських рятувальників Сергій Крук.


Бомбу знайшли у лісі поблизу села Мости Здолбунiвського району Рівненщини


Вага боєприпасу – чвертьтонни

Теги: Новини України ДСНС Рівне Зброя
Джерело: 24 Канал
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